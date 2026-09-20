Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το νέο πλέγμα ενεργειακών μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την προσεχή εβδομάδα, τα συναρμόδια υπουργεία αναμένεται να εξειδικεύσουν τις παρεμβάσεις, οι οποίες εστιάζουν στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, την ενίσχυση του σχετικού επιδόματος και τη συνέχιση της κρατικής αρωγής στο πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά ενός έκτακτου πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πετρελαιοειδών για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, τόσο στο στάδιο της εμπορίας, όσο και απευθείας στα πρατήρια καυσίμων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντείνονται οι διπλωματικές ζυμώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί δημοσιονομική ευελιξία που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να θέσει επιτακτικά το ζήτημα στο επερχόμενο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, μια θέση με την οποία ήδη συντάσσονται και άλλοι Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο σχεδιασμός και η διάρκεια των μέτρων τελούν υπό τη στενή παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η πρόσφατη καταστροφή τμήματος του σαουδαραβικού πετρελαιαγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι προκάλεσε έντονους τριγμούς στις διεθνείς αγορές, ωθώντας πρόσκαιρα την τιμή του πετρελαίου Brent κοντά στα 110 δολάρια ανά βαρέλι, προτού αποκλιμακωθεί στα 105 δολάρια την Παρασκευή (18/9). Η σταθερότητα των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου το επόμενο διάστημα, θα εξαρτηθεί άμεσα από την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει την ομαλή τροφοδοσία, παράγοντας που θα καθορίσει και την κλίμακα της ευρωπαϊκής και εθνικής αντίδρασης.

Ο χάρτης των νέων παρεμβάσεων

Απέναντι στο αυξημένο κόστος, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια διπλή γραμμή άμυνας για τη θέρμανση και διατηρεί τις στοχευμένες επιδοτήσεις στις μεταφορές. Τα μέτρα που αναμένεται να κλειδώσουν αφορούν: