Την άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης στο λιανικό εμπόριο, την εξάλειψη του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, έθεσε ως προτεραιότητες η ΕΣΕΕ κατά τη συνάντηση της ηγεσίας της με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

Η αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Σταύρο Καφούνη, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων με στόχο την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο «χάρτης» των αιτημάτων της ΕΣΕΕ

Στο υπόμνημα που κατατέθηκε στον Υφυπουργό, η ΕΣΕΕ ιεράρχησε τα εξής μέτρα ως απαραίτητα για την επιβίωση του κλάδου:

Τεκμαρτή Φορολόγηση: Ρητή εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από το μέτρο.

Τέλος Επιτηδεύματος: Πλήρης κατάργηση για τα νομικά πρόσωπα.

Προκαταβολή Φόρου: Κατάργηση ή δραστική περαιτέρω μείωση.

Ρύθμιση Οφειλών: Μετατροπή του πλαισίου από 72 σε 120 δόσεις με ευνοϊκότερους όρους.

Πρόστιμα: Εξορθολογισμός των ποινών και μείωση του παράβολου για τις μικρές επιχειρήσεις στον θεσμό των Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων.

Φόρος Πολυτελείας: Κατάργηση του ειδικού φόρου 10% στα κοσμήματα και τεχνουργήματα.

«Ανασχετικός παράγοντας οι φορολογικές επιβαρύνσεις»

Ο κ. Καφούνης τόνισε πως το εμπόριο αντιμετωπίζει δύο συνεχή έτη μειωμένου πραγματικού τζίρου, ενώ οι φόροι λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιδόθηκε στον Υφυπουργό η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου και το κείμενο της Εθνικής Παρέμβασης, μια πρωτοβουλία που στηρίζεται ομόφωνα από τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της διαβούλευσης, με την ΕΣΕΕ να φέρνει ως παράδειγμα την πρόσφατη μετάθεση της Β’ φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, η οποία ικανοποίησε σχετικό αίτημα της αγοράς.

Η στάση του Υπουργείου

Από την πλευρά του, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις τρέχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τον εξορθολογισμό των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Υπογράμμισε τη στόχευση της κυβέρνησης για μείωση των βαρών και δήλωσε πως το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό στον διάλογο για την αξιοποίηση των προτάσεων των φορέων.

Η δήλωση του Σταύρου Καφούνη:

«Η ανάπτυξη χωρίς φορολογική δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν, είναι αναγκαίο να δοθούν ουσιαστικές ελαφρύνσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στήριξη του εμπορίου πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα».