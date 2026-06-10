Σε τροχιά μόνιμης και έντονα ανοδικής πορείας έχει εισέλθει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αποδεικνύοντας ότι οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις απέδωσαν καρπούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μάιος έκλεισε με εντυπωσιακή αύξηση 65% στις νέες ρυθμίσεις σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται ευθέως στη διεύρυνση των κριτηρίων υπαγωγής, η οποία επέτρεψε σε χιλιάδες εγκλωβισμένους οφειλέτες να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να βάλουν σε τάξη τα χρέη τους.

Τα νούμερα του Μαΐου και το «ταμείο» του Μηχανισμού

Η κινητικότητα στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα αποτυπώνεται καθαρά στα εξής μεγέθη:

-2.205 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 564 εκατ. ευρώ (με το τελικό ρυθμισμένο ποσό να διαμορφώνεται στα 569 εκατ. ευρώ).

-5.967 νέες εκκινήσεις αιτήσεων και 3.128 οριστικές υποβολές, γεγονός που μαρτυρά ότι το ενδιαφέρον των πολιτών παραμένει στα ύψη.

Το συνολικό αποτύπωμα: Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 60.395 ρυθμίσεις. Το συνολικό βάρος των αρχικών οφειλών που διευθετήθηκαν αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 18,65 δισ. ευρώ.

Το νέο πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική προστασία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι πλέον αδύναμοι βρίσκουν καταφύγιο στον μηχανισμό.

Το «αγκάθι» των κόκκινων δανείων και οι διμερείς συμφωνίες

Η άνοδος του εξωδικαστικού έρχεται σε μια συγκυρία όπου το τραπεζικό σύστημα προσπαθεί ακόμα να διαχειριστεί το στοκ των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2026:

-Σχεδόν το 50% των ΜΕΔ στις συστημικές τράπεζες είναι ήδη καταγγελμένα.

-Μόλις το 15% βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ενεργή ρύθμιση.

Παράλληλα με την κρατική πλατφόρμα, αυτόνομη πορεία καταγράφουν και οι διμερείς ρυθμίσεις απευθείας με τους Χρηματοδοτικούς Φορείς.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι Servicers της αγοράς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) προχώρησαν τον Απρίλιο σε διευθετήσεις ύψους 205 εκατ. ευρώ για 2.980 δανειολήπτες, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730