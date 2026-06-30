Ξεκίνησε από σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 . Οι δικαιούχοι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα έχουν περιθώριο ενός μήνα για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, καθώς η σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Πώς θα κάνετε την αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Επισκεφθείτε την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση minedu.gov.gr .

Επισκεφθείτε την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση minedu.gov.gr Κωδικοί πρόσβασης: Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet (username και password) που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. .

Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών (username και password) που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. Πληροφορίες: Για όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου .

Σ. Ζαχαράκη: «Στόχος ο διπλασιασμός της κάλυψης των αναγκών έως το 2030»

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των φοιτητών σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί «αγκάθι» για την ελληνική οικογένεια.

«Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση» , ανέφερε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι πέρα από το επίδομα, τρέχει ένα σχέδιο ανακαίνισης και δημιουργίας σύγχρονων εστιών. Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο να διπλασιαστεί έως το 2030 η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, ανεβαίνοντας από το 7% στο 15%.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Υφυπουργός για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, επεσήμανε τη συστηματική επένδυση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος τα τελευταία χρόνια και τη στήριξη όσων σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους.