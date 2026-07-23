Στη μείωση του επαγγελματικού φόρου κατά 20% για τις παμπ, τα κλαμπ και τους συναυλιακούς χώρους από τον ερχόμενο Απρίλιο προχωρά ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά μέτρο ελάφρυνσης που ανακοινώνει μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, διαδεχόμενος τον παραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ, η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεων που προσφέρουν στις τοπικές κοινότητες.

Τα βασικά σημεία της εξαγγελίας και το ευρύτερο πλαίσιο περιλαμβάνουν:

Όφελος για τις επιχειρήσεις: Η μείωση αφορά περίπου 32.000 επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 1.100 στερλίνες (περίπου 1.300 ευρώ) ετησίως.

Κόστος & Χρηματοδότηση: Το ετήσιο κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια στερλίνες.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να το χρηματοδοτήσει από την επανεξέταση φοροελαφρύνσεων σε καταστήματα που δεν προσφέρουν στην τοπική κοινωνία (όπως καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου), καθώς και από την πατάξη της φοροδιαφυγής στις διαδικτυακές πωλήσεις.

Προηγούμενες εξαγγελίες: Τις προηγούμενες ημέρες ο Μπέρναμ εξαήγγειλε την κατάργηση του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος για τον χειμώνα, καθώς και την επιβολή πλαφόν 2 στερλινών (2,35 ευρώ) στα εισιτήρια των λεωφορείων από τον Ιανουάριο.

Εκτός ελαφρύνσεων η εστίαση: Δεν ανακοινώθηκαν φοροελαφρύνσεις για ξενοδοχεία και λοιπή εστίαση, απορρίπτοντας το αίτημα του ξενοδοχειακού κλάδου για μείωση του φόρου επί των πωλήσεων στο μισό.

Η απόφαση χαιρετίζεται από τον κλάδο, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά από την αύξηση του λειτουργικού κόστους (κυρίως της ενέργειας), με τις παραδοσιακές παμπ να βάζουν «λουκέτο» με ρυθμό μία την ημέρα.

Πολιτικές αντιδράσεις και η παρέμβαση των «Πατριωτών Εκατομμυριούχων»

Η Συντηρητική αντιπολίτευση αντέδρασε άμεσα, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό σαφείς εξηγήσεις για τον τρόπο κάλυψης του δημοσιονομικού κόστους.

Παράλληλα, περίπου 120 εκατομμυριούχοι με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο —ανάμεσά τους και ο πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ— απέστειλαν επιστολή στον Άντι Μπέρναμ ζητώντας να φορολογηθούν περισσότερο.

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται «Patriotic Millionaires UK», σημειώνει πως μια αύξηση των φόρων στα υψηλότερα εισοδήματα θα μπορούσε να αποφέρει στα δημόσια ταμεία έως και 24 δισεκατομμύρια στερλίνες.