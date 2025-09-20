Έσοδα που θα αγγίξουν τα 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025 προσδοκά η κυβέρνηση από την “επιχείρηση” κατά της φοροδιαφυγής την ένταση της οποίας κλιμακώνει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Πρόκειται για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τους αλλεπάλληλους στοχευμένους ελέγχους που βοηθούν στην αποκάλυψη φορολογητέας ύλης στις εξορμήσεις της ΑΑΔΕ αλλά και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ φορολογουμένων και αρχών με βάση τη νέα τεχνολογία που έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη φορολογική συμμόρφωση. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι μεταξύ άλλων το “κλείδωμα” των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας myDATA, το ψηφιακό πελατολόγιο, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, το ψηφιακό δελτίο αποστολής αλλά και η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις που έρχεται το 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών τα έσοδα από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής εφέτος αναμένεται να φτάσουν και ίσως να ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν τα αντίστοιχα έσοδα ύψους 1-7-1,8 δισ. ευρώ του 2024 τότε το συνολικό ποσό των εισπράξεων για τη διετία ανεβαίνει στα 3,9-4 δισ. ευρώ. Οι σημαντικές αυτές επιδόσεις στο μέτωπο της φοροδιαφυγής παράλληλα με την αύξηση των εσόδων από την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας είναι οι δύο πηγές χρηματοδότησης των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με βάση το σκεπτικό αυτό και την ανάγκη ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης, η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής θα συνεχιστεί σε υψηλούς ρυθμούς αποτελώντας κρίσιμη παράμετρος και προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής.

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσαν την έναρξη από 2-2-2026 της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης των επιχειρήσεων. Αυτή θα αφορά σε πρώτη φάση τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό κύκλο εργασιών και θα επεκταθεί στη συνέχεια και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης είναι αυτές με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε εθελοντική βάση το μέτρο εφαρμόζεται ήδη από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον ηλεκτρονικό τρόπο τιμολόγησης. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιτρέψει την διαβίβαση των δεδομένων τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελούν τα ισχυρά “χαρτιά” της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Μεταξύ αυτών είναι:

-Η πλατφόρμα myDATA στην οποία “ανεβαίνουν” τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να επιτευχθεί και ο προσδιορισμός του ΦΠΑ για τις φορολογικές αρχές.

-Το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Πρόκειται για ηλεκτρονικό μητρώο πελατών για συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών, όπως οι χώροι στάθμευσης, τα συνεργεία κά που παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καταστεί υποχρεωτικό και για άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων τους επόμενους μήνες.

– Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής που αφορά το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης εμπορευμάτων το οποίο είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Το παραστατικό διαβιβάζεται αυτόματα στο myDATA και έτσι η ΑΑΔΕ αποκτά εικόνα για όλα τα στάδια διακίνησης των εμπορευμάτων.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των εκτεταμένων διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ εντόπισε φορολογούμενους που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια είτε είχαν αποκρύψει εισόδημα. Η ΑΑΔΕ προχωρά στην αποστολή ειδοποιητηρίων στους φορολογούμενους αυτούς επισπεύδοντας τον προσδιορισμό του φόρου με προτεραιότητα τις υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2025