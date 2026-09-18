Η πορτογαλική κυβέρνηση ενέκρινε δέσμη οικονομικών ελαφρύνσεων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ανακούφιση του κόστους διαβίωσης μέσω αναδρομικών φοροελαφρύνσεων και μιας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο αναγνώρισε την αναστατώση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις στα καύσιμα, απορρίπτοντας παράλληλα τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα.

Όπως τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, η λήψη οριζόντιων μέτρων θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνική μέριμνα και την οικονομική υπευθυνότητα.

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Το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει:

Έκτακτο βοήθημα συνταξιούχων: Δαπάνη 400 εκατομμυρίων ευρώ που θα διανεμηθεί τον Δεκέμβριο σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους με μικτές μηνιαίες αποδοχές έως 1.600 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

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Μείωση φόρου εισοδήματος: Ελάφρυνση συνολικού ετήσιου κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ για φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα έως 43.090 ευρώ. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από τον Ιανουάριο, θα αποτυπωθεί στις κρατήσεις από τον Νοέμβριο και στοχεύει κυρίως στη στήριξη της μεσαίας τάξης.

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Παρά τις πρόσθετες δαπάνες, η Πορτογαλία οδεύει προς την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που είχαν διαμορφωθεί λόγω των εκτάκτων δαπανών για φυσικές καταστροφές και πληθωριστικές πιέσεις.

Τα μέτρα αναμένεται να υπερψηφιστούν σύντομα από το κοινοβούλιο με ευρεία διακομματική στήριξη.