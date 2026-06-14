Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Καθώς πλησιάζουμε στη γενική καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου 2026, οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν τις προθεσμίες για την κατοχύρωση της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Το χρονοδιάγραμμα των εκπτώσεων

Η έκπτωση φόρου συνδέεται άρρηκτα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Ε1 και την εφάπαξ πληρωμή του συνολικού ποσού έως τις 31 Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα:

Έκπτωση 4% : Ήδη κατοχυρωμένη για όσους υπέβαλαν την αρχική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου.

: Ήδη κατοχυρωμένη για όσους υπέβαλαν την αρχική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου. Έκπτωση 3% : Ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από τις 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

: Ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από τις 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Έκπτωση 2%: Ισχύει για δηλώσεις που θα υποβληθούν στο διάστημα 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Για όσους επιλέξουν τη σταδιακή αποπληρωμή, ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.

Η πορεία των δηλώσεων και τα στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της ΑΑΔΕ έως τις 10 Ιουνίου 2026, έχουν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 (επαγγελματίες και αγρότες). Με τη γενική προθεσμία να λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει ακριβώς ένας μήνας για την υποβολή των δηλώσεων από τα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που εκκρεμούν.

Από τα εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής:

Χρεωστικά (32,3%) : Περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουν βγάλει φόρο προς πληρωμή, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 1.785 ευρώ.

: Περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουν βγάλει φόρο προς πληρωμή, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 1.785 ευρώ. Αντίστοιχη έκπτωση : Κατά μέσο όρο 53 ευρώ για όσους υποβάλουν έως τη Δευτέρα (15/6) και εξοφλήσουν εφάπαξ. Όσοι υποβάλουν από 16/6 και μετά, η έκπτωση πέφτει στα 35 ευρώ, ενώ όσοι είχαν υποβάλει έως 15/5, έλαβαν έκπτωση 70 ευρώ.

: Κατά μέσο όρο 53 ευρώ για όσους υποβάλουν έως τη Δευτέρα (15/6) και εξοφλήσουν εφάπαξ. Όσοι υποβάλουν από 16/6 και μετά, η έκπτωση πέφτει στα 35 ευρώ, ενώ όσοι είχαν υποβάλει έως 15/5, έλαβαν έκπτωση 70 ευρώ. Πιστωτικά (31,7%) : Το μέσο ποσό επιστροφής φόρου ανέρχεται στα 290 ευρώ.

: Το μέσο ποσό επιστροφής φόρου ανέρχεται στα 290 ευρώ. Μηδενικά (36%): Δεν προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ούτε δικαίωμα επιστροφής.

Τι να προσέξετε

Στην πλατφόρμα myAADE είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά μισθών και συντάξεων του 2024. Η προθεσμία υποβολής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά αυτά δηλώνονται στο έτος που ανάγονται και όχι στο έτος καταβολής τους.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε τον Μάιο στην αυτοματοποιημένη υποβολή 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για 999.523 ΑΦΜ. Η ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων βαραίνει αποκλειστικά τον φορολογούμενο, ο οποίος οφείλει να τα ελέγξει.

Σε περίπτωση ελλείψεων ή ανακριβειών, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως τις 15 Ιουλίου 2026.