Σε μια κίνηση που στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρηματικού κόσμου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εισηγήθηκε στη Βουλή ένα πολυθεματικό νομοσχέδιο με έντονο εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα.

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία εστιάζει στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φορολογική συνεργασία, επιδιώκοντας την εξάλειψη διοικητικών στρεβλώσεων και τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών που δυσχεραίνουν την αγορά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την κοινωνική συνοχή.

Κομβικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η ειδική τροπολογία που αφορά τη ΔΕΗ, η οποία εισάγει ένα πρωτοποριακό πλαίσιο για τα ελληνικά δεδομένα.

Πλέον, το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες διατηρεί μερίδιο, ανεξάρτητα από το ύψος της συμμετοχής του.

Η ρύθμιση αυτή θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στο κράτος να προασπίζει τα συμφέροντά του σε τομείς ζωτικής σημασίας, διατηρώντας τον έλεγχο ή την επιρροή του σε επιχειρήσεις που καθορίζουν την εθνική οικονομία και την ενεργειακή ευστάθεια.

Ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη θεαματική μεταμόρφωση της ΔΕΗ, συγκρίνοντας τη σημερινή της εικόνα με την προβληματική κατάσταση του 2019.

Περιέγραψε μια επιχείρηση που από το τέλμα και τη στασιμότητα εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με διεθνή προσανατολισμό.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα νομοθετική ρύθμιση έρχεται να επισφραγίσει αυτή την πορεία, δίνοντας στο Δημόσιο τα απαραίτητα εργαλεία για να στηρίζει στρατηγικά μια επιχείρηση που πλέον αποτελεί τον πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.