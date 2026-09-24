Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η 60ή κατά σειρά δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας κατά την οποία ένας τυχερός κέρδισε 50 χιλιάδες ευρώ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορούσε στο σύνολο των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εκτελέστηκαν στην επικράτεια κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Στο πρόγραμμα των δημοσίων κληρώσεων προσμετρώνται όλες οι αγορές αγαθών και οι λήψεις υπηρεσιών που εξοφλήθηκαν με τη χρήση τραπεζικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, προσφέροντας στους τυχερούς φορολογούμενους χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 1.000 έως και 50.000 ευρώ