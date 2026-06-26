Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν κατά τον μήνα Μάιο του 2026.

Συνολικά 556 τυχεροί φορολογούμενοι αναδεικνύονται κάθε μήνα, κερδίζοντας χρηματικά έπαθλα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για το αν περιλαμβάνονται στους τυχερούς της κλήρωσης, ελέγχοντας τους λαχνούς τους μέσα από την ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ (στην πύλη myAADE).

Πώς μοιράζονται τα χρηματικά έπαθλα

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση, ο πίνακας των κερδών διαμορφώνεται ως εξής:

1 μεγάλος τυχερός κερδίζει το ποσό των 50.000 ευρώ.

5 νικητές κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας.

50 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας.

500 νικητές κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Ο τρόπος υπολογισμού των λαχνών και τα «μπόνους»

Η συμμετοχή στη φορολοταρία γίνεται αυτόματα με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι πολίτες με τη χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Κάθε ένα ευρώ ηλεκτρονικής δαπάνης αντιστοιχεί σε έναν λαχνό, με το ανώτατο όριο των μηνιαίων αγορών που λαμβάνονται υπόψη να ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, το σύστημα επιβραβεύει όσους καταναλώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους ηλεκτρονικά, πολλαπλασιάζοντας τους λαχνούς τους.

Συγκεκριμένα, με βάση το μηνιαίο εισόδημα, ισχύουν τα εξής:

Διπλασιασμός λαχνών: Όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου εισοδήματος.

Τριπλασιασμός λαχνών: Όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες ξεπερνούν το 50% του μηνιαίου εισοδήματος.

Τετραπλασιασμός λαχνών: Όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες ξεπερνούν το 70% του μηνιαίου εισοδήματος.