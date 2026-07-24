Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η 58η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας, η οποία αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο.

Από τη διαδικασία αναδείχθηκαν συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί, με τα χρηματικά ποσά που διανέμονται να είναι πλήρως αφορολόγητα και ακατάσχετα από το Δημόσιο ή τρίτους.

Τα έπαθλα κατανέμονται ως εξής: ένας τυχερός κερδίζει το ανώτατο ποσό των 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί λαμβάνουν από 20.000 ευρώ, 50 τυχεροί εισπράττουν από 5.000 ευρώ, ενώ 500 τυχεροί κερδίζουν το ποσό των 2.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που κληρώθηκαν αλλά δεν έχουν δηλώσει ακόμα τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), οφείλουν να το πράξουν εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, εφόσον πραγματοποιούν αγορές με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος.