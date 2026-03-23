Μέσω αίτησης με τους κωδικούς Taxisnet σε ειδική πλατφόρμα θα χορηγηθεί το Fuel Pass στους αυτοκινητιστές το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας το όχημά τους και μόνον ένα από οχήματα που μπορεί να διαθέτουν. Το ποσό που θα λάβουν αφορά δύο μήνες και θα έχουν περιθώριο ανάλωσης μερικών μηνών ακόμη.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Είσοδο στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Δήλωση του οχήματος για το οποίο ζητείται η επιδότηση

Επιβεβαίωση στοιχείων (ΑΦΜ, στοιχεία κυκλοφορίας, ασφάλιση κ.λπ.)

Επιλογή τρόπου καταβολής της ενίσχυσης (ψηφιακή κάρτα ή IBAN)

Σημειώνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ κάθε όχημα δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Το όχημα να είναι σε κυκλοφορία

Να είναι ασφαλισμένο

Να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Ποιοι είναι δικαιούχοι – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

Για μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με +5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Τα όρια αυτά είναι διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα.

Πώς πληρώνονται οι δικαιούχοι – Ψηφιακή κάρτα ή IBAN

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές για να λάβουν την ενίσχυση:

1. Ψηφιακή κάρτα (στο κινητό)

Εκδίδεται ηλεκτρονικά

Χρησιμοποιείται:

σε πρατήρια καυσίμων

σε μέσα μαζικής μεταφοράς

σε ταξί

Δίνει μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN)

Το ποσό κατατίθεται απευθείας στον λογαριασμό. Δεν υπάρχουν περιορισμοί χρήσης. Ωστόσο, το ποσό είναι μικρότερο.

Πόσα χρήματα παίρνουν

Αυτοκίνητο (ηπειρωτική Ελλάδα):

50€ με ψηφιακή κάρτα το δίμηνο

40€ με IBAN

Αυτοκίνητο (νησιά):

60€ με ψηφιακή κάρτα το δίμηνο

50€ με IBAN

Μοτοσικλέτα: