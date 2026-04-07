Μετά τα χθεσινά προβλήματα που παρουσίασε η ψηφιακή πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass λόγω της ταυτόχρονης προσπάθειας χιλιάδων πολιτών να μπουν και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων, η εφαρμογή ανοίγει εκ νέου από σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (7/4), λειτουργώντας με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων.

Με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ οι αιτήσεις

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων και η αποφυγή καθυστερήσεων λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

• Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

• Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

• Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Τι οδήγησε στην «κατάρρευση» του συστήματος

Σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της χθες (6/4), η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής. Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ). Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Στη συνέχεια, καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να δηλώσουν ή να επιλέξουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, με δήλωση του IBAN. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

• 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

• 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

• 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

• 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront