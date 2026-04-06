Δεν πρόλαβε να βγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το άνοιγμα της πλατφόρμας των αιτήσεων για το Fuel Pass και η ιστοσελίδα «έπεσε», παρουσιάζοντας πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να μη μπορούν να πραγματοποιήσουν την αίτησή τους.

Όπως προκύπτει είτε η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη, είτε έσπευσαν αρκετές χιλιάδες πολιτών να κάνουν αίτημα, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η πλατφόρμα της αίτησης.

Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις είναι εκτός λειτουργίας.

Δείτε το μήνυμα που βγαίνει αυτή τη στιγμή