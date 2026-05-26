Καμία αναφορά στην επέκταση του Fuel Pass τον Ιούνιο και τον Ιούλιο δεν έγινε από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας πολίτες και επιχειρήσεις εκτεθειμένους στο κύμα ακρίβειας, που μαστίζει τις μετακινήσεις, τις μεταφορές και τη χώρα γενικότερα.

Το Fuel Pass, που δόθηκε αφορούσε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ήταν 50 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα, δηλαδή οι οδηγοί επιδοτήθηκαν με 25 ευρώ για κάθε μήνα.

Το ποσό της επιδότησης, ωστόσο, μπορεί να ξοδευτεί έως το τέλος Ιουλίου.

Αν δεν επεκταθεί τουλάχιστον για τον Ιούνιο μένουν όλοι εκτεθειμένοι στο υψηλό κόστος των καυσίμων.

Η επέκταση του Fuel Pass για δύο ακόμη μήνες είχε προεξοφληθεί τόσο από τον Τύπο, όσο και από τους πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις, αφού θα συνέβαλε στη μείωση του κόστους μετακίνησης, ακόμη και των πρώτων, που θα σπεύσουν για διακοπές.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης «σβήνει και γράφει» υπολογίζοντας το κόστος της επέκτασης του μέτρου στην Εθνική Οικονομία. Φαίνεται ότι προς το παρόν δεν «βγαίνουν τα νούμερα» καθώς προέχει η πρόωρη εξόφληση του χρέους και η επέκταση του εξοπλιστικού προγράμματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Δημόσιο συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερο κακοπληρωτής, καθώς καθυστερεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί οι «πρωταθλητές» να είναι τα Δημόσια νοσοκομεία και οι Δήμοι, αλλά αν δεν χρηματοδοτηθούν εγκαίρως από την κεντρική κυβέρνηση δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν την αγορά.

Σε κάθε περίπτωση τα υγρά καύσιμα είναι πανάκριβα στην Ελλάδα και οι σχετικοί συγκριτικοί πίνακες καταδεικνύουν ότι υπάρχουν περιθώρια και επιλογές για να μειωθεί το οικονομικό βάρος, τουλάχιστον όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση και έως ότου ομαλοποιηθεί η αγορά διεθνώς.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν έχει σταματήσει να πιέζει και να ζητά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε η ελάφρυνση να φανεί στην αντλία άμεσα και για όλους. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται, αλλά τονίζει σε κάθε τόνο ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί επιλογή και ότι θα επιμείνει σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα.

Το Diesel κίνησης επιδοτείται και τον Ιούνιο

Αντίθετα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel κίνησης, καλύπτοντας τουλάχιστον τις μεγάλες και τις μεσαίες μεταφορικές ανάγκες της χώρας.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανακοινώθηκε στα 15 λεπτά του ευρώ στην αντλία. Δεν διευκρινίστηκε αν το ποσό αυτό είναι προ ΦΠΑ, δηλαδή, καθαρό ή εάν θα αφαιρεθεί ο ΦΠΑ. Δηλαδή ανακοινώθηκε μειωμένη κατά 5 λεπτά, αφού το προηγούμενο διάστημα είχε καθοριστεί στα 20 λεπτά το λίτρο. Το «καθαρό» ποσό επιδότησης πάντως ήταν 16 λεπτά το λίτρο, αφού τα υπόλοιπα τέσσερα λεπτά αφορούσαν τον ΦΠΑ. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναμένει κανείς την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, ώστε να καταστεί σαφές εάν και πόσο μειώθηκε η ενίσχυση.

Πάντως, κατά την εκτίμηση του Κ. Μητσοτάκη η επιδότηση που ανακοίνωσε «θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο».

Το συνολικό κόστος του μέτρου για ένα δίμηνο -Απρίλιο και Μάιο-ανήλθε στα 106 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτά πρέπει να προστεθεί το κόστος της επιδότησης για τον Ιούνιο, που υπολογίζεται λίγο παραπάνω από τα 50 εκατ. ευρώ. Για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου το κόστος για τον Προϋπολογισμό ξεπέρασε τα 310 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ανέφερε ότι στο τέλος Ιουνίου θα γίνει «η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».