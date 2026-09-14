Τον έντονο προβληματισμό της για τη δημόσια συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας εκφράζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κάνοντας λόγο για άσκοπη ανησυχία που μεταφέρει την ευθύνη των δυσλειτουργιών της αγοράς εργασίας στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το επίδομα δεν αποτελεί φιλοδώρημα ή προνοιακή παροχή, αλλά ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα που χρηματοδοτείται από τις εισφορές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο του 2026, λιγότεροι από ένας στους έξι εγγεγραμμένους ανέργους λάμβαναν επίδομα (106.727 επιδοτούμενοι σε σύνολο 672.293 ανέργων), ενώ το 54,8% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι των ευρωπαϊκών προτύπων στην πρόσβαση, το ύψος και τη διάρκεια της εισοδηματικής προστασίας

Ειδικότερα, η αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στο πιλοτικό σχήμα της ΔΥΠΑ καθιστά ακόμα δυσκολότερη τη λήψη του επιδόματος, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση.

Παρά τη θετική υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% τον Ιούλιο του 2026, η ΓΣΕΕ ξεκαθαρίζει ότι οι ελλείψεις προσωπικού δεν οφείλονται στο επίδομα, αλλά στους χαμηλούς μισθούς και την υποβάθμιση των όρων εργασίας.

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι οι κενές θέσεις αντιμετωπίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και σταθερή απασχόληση, απορρίπτοντας τη μεταφορά ασφαλιστικών πόρων προς την επιδότηση επιχειρήσεων και ζητώντας να σταματήσει η ενοχοποίηση των ανέργων.

Κουφονικολάκου: Για τέταρτη μέρα δεν απαντάει ο πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας

Για αποτυχία και απουσία πολιτικού σχεδιασμού κατηγόρησε την κυβέρνηση η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός αποφεύγει επί τέσσερις ημέρες να τοποθετηθεί για το επίδομα ανεργίας, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό επιστρέφουν από μια εξαντλητική σεζόν και ακούν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για δραστικό περιορισμό του.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό περί «προσωπικών α any απόψεων», τονίζοντας ότι οι δηλώσεις των εκπροσώπων φανερώνουν τον πραγματικό σχεδιασμό των φορέων τους.

Συνεχίζοντας την κριτική της, η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. έκανε λόγο για ένα ελλειμματικό κυβερνητικό σχέδιο χωρίς μέτρα για την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη χρήση κινδυνολογίας περί δημοσιονομικού εκτροχιασμού και εξωτερικών απειλών, η οποία συνδυάζεται με επιθέσεις στις κοινωνικές παροχές.