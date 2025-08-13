«Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα» στα Τελωνεία του Νομού Αττικής. Ένα περιστατικό διαφθοράς και μια ευφάνταστη αναδιοργάνωση έχουν εκτοξεύσει τους χρόνους εκτελωνισμού προϊόντων, με «πρώτο θύμα» την αγορά.

Αρχικά στις 26/6 καταγράφηκε στο Τελωνείο Πειραιά μια μεγάλη κομπίνα με το καθεστώς 42 και την εισαγωγή χωρίς καταβολή δασμών και σε μερικές περιπτώσεις ΦΠΑ διαφόρων ειδών. Εντοπίστηκαν τρεις τελωνειακοί υπάλληλοι από Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και από τότε ερευνώνται και άλλοι.

Την ίδια στιγμή, κάνουν την εμφάνισή τους τα Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΤΕΚ), που εδρεύουν στην… Αργυρούπολη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά από σχετική πρόσκληση, τελωνειακοί από όλη την Επικράτεια να ενταχθούν στα ΤΕΚ, με στόχο να αποτελέσουν τη νέα γενιά υπαλλήλων στον κρίσιμο τομέα των εκτελωνισμών.

Στόχος της δημιουργίας των ΤΕΚ είναι οι τελωνειακοί έλεγχοι εμπορευμάτων να γίνονται ηλεκτρονικά και χωρίς την αυτοπρόσωπη επαφή ελεγκτή και ελεγχόμενου. Για λόγους διαφάνειας προφανώς. Πιλοτικά εντάχθηκε το Β΄ Τελωνείο Πειραιά και το Τελωνείο Κορίνθου.

Κι εδώ αρχίζουν τα παρατράγουδα.

Το απαιτούμενο προσωπικό δεν υπάρχει πλέον ούτε στα νεοσύστατα ΤΕΚ, ούτε στα παλαιά Τελωνεία.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εκτελωνισμού στα συγκεκριμένα σημεία εισόδου εμπορευμάτων εκτοξεύτηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος.

Η κατάσταση είναι πλέον χαοτική. Οι πελάτες πληρώνουν αυξημένα αποθήκευτρα, οι παραγγελίες και οι πωλήσεις πήγαν πίσω, και το τελικό κόστος το επωμίζεται ο καταναλωτής.

Η κατάσταση στο Τελωνείο Πειραιά είναι ακόμη χειρότερη. Προσωπικό «έφυγε» για τα ΤΕΚ, άλλο τέθηκε σε αργία λόγω του σκανδάλου, και η δουλειά δεν βγαίνει. Τι να κάνει και η Διευθύντρια; Σκέφθηκε να προχωρήσει σε αναστολή αδειών μέσα στον Αύγουστο. Άλλοι οκτώ τελωνειακοί παραιτήθηκαν…

Το μεγαλύτερο Τελωνείο της χώρας και το πρώτο σημείο εισόδου εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπη και Ασίας ουσιαστικά έχει «κατεβάσει ρολά».

Εκεί που η διαδικασία εκτελωνισμού ήθελε μια έως δύο ημέρες, τώρα απαιτούνται περίπου 10!

Ακάθεκτος ο κ. Πιτσιλής θέλοντας να παρουσιάσει έργο συνεχίζει την ένταξη τελωνείων στα ΤΕΚ με τελευταίο από το αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αγανακτισμένος εκτελωνιστής αναφέρει χαρακτηριστικά στη Ζούγκλα:

«Να σας πω ότι έχω εισαγωγές στο Τελωνείο Ελευσίνας που είναι από τις 23/7 και ακόμη δεν έχουν ελεγχθεί; Οι πελάτες αγανακτισμένοι, γιατί έχουν χάσει προθεσμίες, σεζόν , πωλήσεις. Οι αποθήκες κάθε ημέρα χρεώνουν κανονικά, ενώ τα δημόσια ταμεία στερούνται τον ΦΠΑ, που δεν είναι ευκαταφρόνητος.

Έχουν πάει όλα πίσω, έχω να σας απαριθμήσω δεκάδες διαφορετικά παραδείγματα το ένα χειρότερο από το άλλο. Πως οι γαρίδες και τα κατεψυγμένα χάνουν την βαθμίδα ποιότητάς τους, αν μείνουν παραπάνω από όσο πρέπει στα ψυγεία κοντέινερ και δεν φτάσουν στις εγκαταστάσεις. Πως εισαγωγές οχημάτων, εκεί που έβγαιναν σε 1- 2 ημέρες, θέλουν πλέον 10 και 15».

ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται από 8/9/2025 τα τρία Τελωνεία Πειραιά

Την ίδια στιγμή η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε στον Τύπο, την ενοποίηση του 1ου, 2ου και 3ου Τελωνείου Πειραιά, σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τα τρία Τελωνεία ενοποιούνται στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, το οποίο πλέον θα εξυπηρετεί ακόμα πιο αποτελεσματικά τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, την προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών και τη διαφύλαξη των δημοσιονομικών συμφερόντων, τόσο της χώρας, όσο και της ΕΕ.

Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο.

Αρμοδιότητες

Το 1ο Τελωνείο Πειραιά θα εξυπηρετεί όλες τις εμπορευματικές ροές και συναλλαγές που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν τα τρία Τελωνεία (1ο, 2ο και 3ο) Πειραιά, με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την περιοχή δράσης τους.

Εξαιρείται ο τελωνισμός μεταχειρισμένων οχημάτων, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στα υπόλοιπα Τελωνεία της Αττικής.

Η οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, σε συνέχεια και της ψήφισης του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.