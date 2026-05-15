Η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» υπογραμμίζει την εντυπωσιακή πορεία της χώρας προς τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Σύμφωνα με το Ταμείο, η ελληνική εμπειρία αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο δίδαγμα για το πώς η επένδυση στη χρηστή διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί να μετατρέψει μια βαθιά κρίση σε μόνιμη θεσμική ισχύ.

Η Πορεία της Μεταρρύθμισης (2010-2025)

Το ΔΝΤ χωρίζει την ελληνική προσπάθεια σε τρεις διακριτές, αλληλοενισχυόμενες φάσεις:

Σταθεροποίηση (2010-2012): Εστίαση στην ανάσχεση της κατάρρευσης των εσόδων κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης.

Οικοδόμηση Θεσμών (2013-2017): Δημιουργία των βάσεων για μια ανεξάρτητη και επαγγελματική φορολογική διοίκηση.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός (2018-2025): Πλήρης ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων που διευκόλυναν τη συμμόρφωση και παρείχαν στους ελεγκτές εργαλεία ακριβείας.

Βασικά Δημοσιονομικά Μεγέθη

Η έκθεση παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την αναστροφή του κλίματος:

Φορολογικά Έσοδα: Το ποσοστό των εσόδων ως προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 20,5% το 2009 σε 28% το 2025.

Έσοδα ΦΠΑ: Σημειώθηκε άνοδος από το 7,1% του ΑΕΠ (2010) στο 9,5% (2025), αποτέλεσμα του περιορισμού των κενών συμμόρφωσης.

Δημόσιο Χρέος: Καταγράφεται μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 65 ποσοστιαίες μονάδες από το υψηλό του 2020.

Πρωτογενές Πλεόνασμα: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις πέντε χώρες της Ε.Ε. με πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο προσέγγισε το 5% του ΑΕΠ τη διετία 2024-25.

Ο «Ενάρετος Κύκλος» και οι Μελλοντικές Προκλήσεις

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης δημιούργησε έναν «ενάρετο κύκλο» εμπιστοσύνης. Η ψηφιοποίηση δεν έφερε μόνο έσοδα, αλλά ενίσχυσε τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές, επαναφέροντας τα spreads των ομολόγων σε προ κρίσης επίπεδα.

Η επόμενη ημέρα: Παρά την επιτυχία, η ατζέντα παραμένει ανοιχτή. Το Ταμείο θέτει ως νέες προτεραιότητες τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη διαχείριση κινδύνων, την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κεκτημένων μέσω της συνεχούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.