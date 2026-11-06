Σε μία εκ βάθρων αλλαγή της ελεγκτικής φιλοσοφίας προχωρά η φορολογική διοίκηση, όπως παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο του 22ου Athens Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η τεχνητή νοημοσύνη παύει πλέον να αποτελεί πιλοτική εφαρμογή και μετατρέπεται στον βασικό πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Μέσα από ένα κεντρικό σύστημα αυτόματης μοριοδότησης κινδύνου, διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο τα ψηφιακά δεδομένα από την πλατφόρμα myDATA, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Η συγκεκριμένη αυτοματοποίηση αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά, καθώς οι φορολογικοί έλεγχοι παύουν να εξαρτώνται από τυχαία δείγματα ή αβάσιμες καταγγελίες που συχνά εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες.

Οι έρευνες θα εστιάζουν αποκλειστικά εκεί όπου διαπιστώνονται ουσιαστικές αποκλίσεις και υψηλή πιθανότητα απόκρυψης εισοδημάτων.

Ταυτόχρονα, εξαλείφεται η διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων ελεγκτών να επιλέγουν κατά το δοκούν υποθέσεις, ενισχύοντας καθοριστικά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του μηχανισμού.

Ψηφιακό «δίχτυ» σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού

Κομβικό σκέλος του νέου μοντέλου αποτελεί η στενή επιτήρηση της εμπορικής κίνησης σε πραγματικό χρόνο, με όχημα την καθολική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Το εργαλείο αυτό λειτουργεί ως ένα προηγμένο σύστημα ιχνηλάτησης, παρακολουθώντας ολόκληρη τη διαδρομή των προϊόντων από την έξοδό τους από τις αποθήκες και τις ενδιάμεσες μεταφορτώσεις μέχρι την τελική τους τοποθέτηση στα ράφια των καταστημάτων.

Η διαρκής αυτή ψηφιακή χαρτογράφηση, σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα τερματικά POS, δημιουργεί ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην υποτιμολόγηση και τη διακίνηση αδήλωτων εμπορευμάτων, διασφαλίζοντας ότι καμία συναλλαγή δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί χωρίς να αφήσει ανεξίτηλο ηλεκτρονικό ίχνος.

Ιστορικό υψηλό στις επιστροφές φόρου και ενίσχυση της ρευστότητας

Στον αντίποδα των αυστηρών ελεγκτικών μέτρων, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ουσιαστική στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της ταχείας διοχέτευσης κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία.

Όπως ανακοίνωσε, ο αρχικός ετήσιος στόχος για τις επιστροφές έχει ήδη υπερκεραστεί αισθητά, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στην επίτευξη ενός νέου ιστορικού ρεκόρ στις αποδόσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Χάρη στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, οι εκκαθαρίσεις διενεργούνται πλέον αυτόματα και τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς καμία ανθρώπινη μεσολάβηση, προσφέροντας άμεση και ζωτική ρευστότητα στις συνεπείς επιχειρήσεις.