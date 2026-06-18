Δύο νέα κομβικά ψηφιακά συστήματα, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, παρουσιάστηκαν επίσημα από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Πρόκειται για δύο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της τεκμηριωμένης δημόσιας πολιτικής, της διαφάνειας, της οργανωμένης παρακολούθησης δεδομένων, και του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους αποτελεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που συγκεντρώνει ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα από πιστωτές.

Στόχος του είναι η διαμόρφωση μιας σαφούς και λεπτομερούς εικόνας για την εξέλιξη του χρέους.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει στοιχεία για αναλυτικές οφειλές Φυσικών και Νομικών Προσώπων προς:

Το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα.

Τους Χρηματοδοτικούς Φορείς (τράπεζες, servicers κ.λπ.).

Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, καθώς και κάθε είδους νομικά πρόσωπα και οντότητες ιδιωτικού δικαίου.

Παράλληλα, το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από φορείς του δημοσίου, με σκοπό την αποτύπωση μιας ενιαίας και αξιόπιστης εικόνας για την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Το σύστημα αυτό θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να ανταλλάσσει στοιχεία με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης της αγοράς, παράγοντας μια τελική, ενοποιημένη βαθμολόγηση (credit score).

Τα 4 Στάδια Λειτουργίας της Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Η λειτουργία του συστήματος δομείται σε τέσσερα κεντρικά στάδια, ξεκινώντας από τη συλλογή και διασταύρωση δεδομένων από τις διαθέσιμες δημόσιες πηγές.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά υφίστανται επεξεργασία για την παραγωγή της τελικής πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

Ακολουθεί η πλήρης ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή της επιχείρησης, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του.

Τέλος, παρέχεται στον χρήστη, πρόσβαση στο ιστορικό των αιτήσεών του, ώστε να ελέγχει το αποτέλεσμα και, όπου απαιτείται, να έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος διόρθωσης της βαθμολογίας του.

Στην εκδήλωση παρουσίασης έδωσαν δυναμικό «παρών» εκπρόσωποι από επαγγελματικούς συλλόγους, καταναλωτικές ενώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και θεσμικοί φορείς της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων εργαλείων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα δύο αυτά μεγάλα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Σημειώνεται ότι τα δύο συστήματα παρουσιάστηκαν τώρα ως ψηφιακές υποδομές, αλλά η παραγωγική τους λειτουργία και η σταδιακή διασύνδεση με τους φορείς (όπως οι δημόσιες πηγές και οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης) θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όταν τεθούν σε πλήρη λειτουργία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η πρόσβαση αναμένεται να γίνεται:

Είτε κεντρικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του κράτους (gov.gr).

Είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (keyd.gov.gr), όπου ήδη φιλοξενούνται ανάλογες πλατφόρμες (όπως ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός).

Μόλις ανοίξουν οι πλατφόρμες, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή links εισόδου.