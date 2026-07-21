Τις νέες δυνατότητες αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες που διαμορφώνουν για τη χώρα μας οι ευρωπαϊκές Οδηγίες (ΕΕ) 2020/285 και (ΕΕ) 2022/542 σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) αναλύει το νέο Ενημερωτικό Σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως επισημαίνεται, ενώ το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών στον σχεδιασμό της φορολογικής τους πολιτικής, η Ελλάδα επιλέγει να μην αξιοποιεί πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία.

Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων: Σταθερά στα χαμηλότερα όρια η Ελλάδα

Η Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 αναμορφώνει το καθεστώς απαλλαγής των μικρών επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, την ενίσχυση του θεμιτού ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής δραστηριότητας των ΜΜΕ.

Βασική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα διασυνοριακής απαλλαγής, με εθνικό όριο έως 85.000 ευρώ και συνολικό ενωσιακό κύκλο εργασιών έως 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, η Ελλάδα, με τον νόμο 5144/2024, διατήρησε το εθνικό όριο απαλλαγής μόλις στις 10.000 ευρώ και δεν αξιοποίησε τη δυνατότητα διασυνοριακής εφαρμογής.

Ως αποτέλεσμα, η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί ένα από τα πιο περιοριστικά καθεστώτα απαλλαγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευελιξία στους συντελεστές ΦΠΑ και κοινωνική πολιτική

Παράλληλα, η Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 παρέχει στα κράτη-μέλη την ευχέρεια να εφαρμόζουν έως δύο μειωμένους συντελεστές, έναν υπερμειωμένο συντελεστή, αλλά και μηδενικό συντελεστή για αγαθά βασικής ανάγκης, πράσινες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η μεταρρύθμιση αυτή συνδέει την πολιτική ΦΠΑ με την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική συνοχή, εντούτοις η ελληνική πλευρά αξιοποίησε τις σχετικές ρυθμίσεις πολύ περιορισμένα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στη δημοσιονομική σταθερότητα.

Διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικοί στόχοι

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα δύο αυτά εργαλεία εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Από τη μία πλευρά, η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων μειώνει άμεσα τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη βιωσιμότητα των πολύ μικρών σχημάτων.

Από την άλλη, η μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί εργαλείο ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, της οποίας η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το αν οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα μετακυλιστούν τελικά στις τιμές καταναλωτή.

Το συμπέρασμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι η αύξηση του ορίου απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις και η στοχευμένη χρήση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση των διοικητικών βαρών, τη στήριξη των μικρομεσαίων, την ανακούφιση των νοικοκυριών και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φορολογικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά πρότυπα.