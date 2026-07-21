Στην προαναγγελία επιβολής νέων δασμών που θα επηρεάσουν περίπου 60 οικονομίες προχώρησε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Όπως εξήγησε ο κ. Γκριρ, οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει ευρείες έρευνες γύρω από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα αναγκαστικής εργασίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τον Αμερικανό αξιωματούχο να τονίζει ότι αναμένονται σύντομα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις αναμένεται να πλήξουν βασικούς εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της αμερικανικής διοίκησης είναι τα μέτρα αυτά να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς ύψους 10% που είχε θέσει σε ισχύ ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το προηγούμενο δασμολογικό καθεστώς.