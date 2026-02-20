Στο «αέρα» βρίσκεται η δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι στερούνται νομιμότητας σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα και τους νόμους.

Ειδικότερα, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στους δασμούς κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην πολιτεία της Τζόρτζια το απόγευμα της Πέμπτης, τονίζοντας ότι χωρίς δασμούς «όλοι θα χρεοκοπούσαν». Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν «δικαίωμά» του να επιβάλλει δασμούς επειδή είναι πρόεδρος της χώρας.

Η πρώτη αντίδρασή του εξάλλου ήταν να χαρακτηρίσει την απόφαση «ντροπή», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο καταβολής αποζημιώσεων αρχικού ύψους 133 δισ δολαρίων.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς.

Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.

Τρεις φιλελεύθεροι δικαστές μαζί με τρεις συντηρητικούς ψήφισαν υπέρ της κατάργησης των δασμών. Οι δικαστές Μπρετ Κάβαναχ, Σάμουελ Αλίτο και Κλάρενς Τόμας διαφώνησαν.

Η νομική μάχη για τους δασμούς, όπως επισημαίνει το ABC, ήταν η πρώτη στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αξιολόγησε τη νομική βάση μιας από τις πολιτικές της δεύτερης θητείας του – και μάλιστα μία από τις κεντρικές πολιτικές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Κέβιν Χάσετ, έχει δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εναλλακτικά μέτρα αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της χρήσης των έκτακτων εξουσιών από τον Τραμπ για την επιβολή δασμών.

«Προσδοκία μας είναι ότι θα κερδίσουμε, και αν δεν κερδίσουμε, τότε γνωρίζουμε ότι έχουμε άλλα εργαλεία που μπορούν να μας οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα», είχε ισχυριστεί τον Ιανουάριο.

Ειδικοί πάντως έχουν προειδοποιήσει ότι μια απόφαση που θα κηρύσσει τους δασμούς αντισυνταγματικούς θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα ντόμινο επιστροφών για δασμούς που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Η κυβέρνηση θα πρέπει τότε να επιβάλει δασμούς σε βάση χώρας προς χώρα και προϊόντος προς προϊόν.