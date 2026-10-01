Τη χορήγηση αυστηρά στοχευμένων ενισχύσεων προς τους πλέον ευάλωτους πολίτες, αντί για οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, προκρίνει ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς.

Κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι οι γενικευμένες φοροελαφρύνσεις συνεπάγονται υψηλό δημοσιονομικό κόστος χωρίς να προσφέρουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι τα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στις αγορές ομολόγων, διατυπώνοντας επιφυλάξεις σχετικά με το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μιας πανευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο εγχώριος πληθωρισμός θα διατηρηθεί φέτος πάνω από το 3% (και δύσκολα κάτω από το 3,2%), με την απόκλιση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Παρά την περιρρέουσα αβεβαιότητα, το Γραφείο διατηρεί τη βασική του πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 στο 1,9%, σημειώνοντας ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνθεση των δημόσιων δαπανών, καθώς ειδική μελέτη του Γραφείου αποδεικνύει ότι οι δημόσιες επενδύσεις προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη και πιο διατηρήσιμη αναπτυξιακή ώθηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σε σύγκριση με τη δημόσια κατανάλωση.

Ειδικότερα, κάθε ευρώ δημόσιων επενδύσεων παράγει σωρευτικά 2,25 ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ σε βάθος τριετίας, ενώ παράλληλα συμπαρασύρει και τις ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις, συμβάλλοντας στη σταδιακή κάλυψη του επενδυτικού κενού έναντι της Ευρωζώνης.

Στο πεδίο της αγοράς ομολόγων, η έκθεση καταγράφει θεαματική βελτίωση της ανθεκτικότητας των ελληνικών τίτλων, οι οποίοι πλέον κινούνται παράλληλα με τους πορτογαλικούς και ιταλικούς, χάρη στα πρωτογενή πλεονάσματα και τη δραστική μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Τέλος, το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί μια κρίσιμη «δοκιμασία ωριμότητας», καθώς η οικονομία καλείται να διατηρήσει την επενδυτική της δυναμική και να βελτιώσει την παραγωγικότητά της με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.