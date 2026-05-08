Μια νέα δυνατότητα ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων εγκαινιάζεται με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ενεργοποιείται, έτσι, το χρηματοδοτικό εργαλείο on-bill financing, με το οποίο χιλιάδες πολίτες μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος ακόμη κι αν αδυνατούν να καλύψουν την υψηλή αρχική δαπάνη.

Ουσιαστικά προβλέπεται κατάργηση του εμποδίου της προκαταβολής. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να προχωρούν σε κρίσιμες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας ή η αλλαγή κουφωμάτων, με τη χρηματοδότηση να αποπληρώνεται σταδιακά.

Οι δόσεις ενσωματώνονται απευθείας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέποντας την εξοικονόμηση, που προκύπτει σε μέσο αποπληρωμής της ίδιας της επένδυσης.

Πέρα από το χρηματοδοτικό σκέλος, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη λειτουργία της αγοράς, θεσπίζοντας κανόνες για σύνθετα ζητήματα, που απασχολούσαν τους παρόχους.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες για τη διαχείριση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ διασφαλίζεται η συνέχεια της αποπληρωμής ακόμη και στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποφασίσει να αλλάξει ενεργειακό προμηθευτή.

Η εφαρμογή του on-bill financing αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για το κλίμα, καθώς επιταχύνει τον ρυθμό ανακαίνισης του παλαιού κτιριακού αποθέματος της χώρας.