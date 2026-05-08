Στα 60 χρόνια από τα 65 κατεβαίνει το όριο όσων λαμβάνουν συντάξεις χηρείας για να ενισχυθούν με επιπλέον 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

Μοναδική προϋπόθεση οι περιπτώσεις αυτές να λαμβάνουν μόνο τη σύνταξη χηρείας και όχι και κάποια άλλη μαζί.

Αυτό ανακοίνωσε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης σε ομιλία του στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας: «Ο κόσμος σε μετάβαση: Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».

Η σχετική ρύθμιση θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, που έχουν ανακοινωθεί και το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης ανέφερε σχετικά:

«Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση , με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται επίσης η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ, μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος, καθώς και η φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το Δημόσιο θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους, όπως το υπολογίζουμε, 100 εκατ. ευρώ».