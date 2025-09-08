Δέκα τοις εκατό φθηνότερα θα παρέχονται οι συνδρομητικές υπηρεσίες στη χώρα μας, αφού σε 3,5 μήνες θα αποτελέσει παρελθόν το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.

Το Τέλος του 10% επιβαρύνει περίπου ένα εκατ. χρήστες, και τους στοιχίζει κάθε χρόνο 22 εκατ. ευρώ, που πήγαιναν στα Ταμεία του Κράτους.

«Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10%. Εδώ υπήρχε μια αδικία: να μην υπάρχει το αντίστοιχο τέλος σε διεθνείς πλατφόρμες όπως το Netflix και να υπάρχει σε ελληνικές. Το διαβάζαμε χρόνια, το ακούγαμε χρόνια. Ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης καταργείται από τον Ιανουάριο του 2026.