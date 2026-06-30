Ολοκληρώνεται σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά, η οποία ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Συνολικά, 947.609 δικαιούχοι λαμβάνουν την ενίσχυση για 1.525.188 παιδιά, με το συνολικό ποσό που εκταμιεύεται να διαμορφώνεται στα 219.737.550 ευρώ.

Για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026 προβλέπεται ειδική συμπληρωματική καταβολή που θα πραγματοποιηθεί έως την 31η Αυγούστου 2026, αρκώντας τα παιδιά να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026.

Για τον προσδιορισμό αυτών των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη οι εμπρόθεσμες φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και οι μεταβολές στο Φορολογικό Μητρώο.

Ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 και δεν διαθέτουν ΑΦΜ, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν αίτημα έκδοσης έως τις 10 Αυγούστου 2026 για να μη χάσουν την ενίσχυση.

Παράλληλα, κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 33.351 ΑΦΜ δικαιούχων που είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ είτε έχουν καταχωρίσει λανθασμένα στοιχεία. Η ΑΑΔΕ θα τους αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και να εισπράξουν τα χρήματα.

Η καταβολή του ποσού διενεργείται με συγκεκριμένους κανόνες ανάλογα με τον τύπο της φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση κοινής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση πιστώνεται εξ ολοκλήρου στον σύζυγο ή στο μέρος που αναγράφεται ως υπόχρεος.

Αν οι γονείς υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά μοιράζεται κατά το ήμισυ στον καθένα. Το ίδιο ισχύει και για τα μη κοινά τέκνα εφόσον τα δηλώνουν και οι δύο, ενώ αν τα δηλώνει μόνο ο ένας γονέας, εκείνος εισπράττει το σύνολο του ποσού.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, όπου το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 39.000 ευρώ, εφαρμοζόμενης της ίδιας προσαύξησης των 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Για τυχόν ερωτήματα ή επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την πληρωμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ στο 1521.