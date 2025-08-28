Αύριο, 29/8/2025, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι -37.559.959 ευρώ

– Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι -171.379 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι -181.420 ευρώ

– Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι- 229.225 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι -34.284 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ

– Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ

– Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210

Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

