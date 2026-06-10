Διευρύνεται η λίστα των δικαιούχων-και τα ανάλογα vouchers- για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού μετά την σχετική απόφαση της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας.

Όπως αποκάλυψε ο υποδιοικητής της υπηρεσίας, Βασίλης Γεωργιάδης, «κλείδωσε» η αύξηση των ωφελούμενων, επιτρέποντας σε 30.000 επιλαχόντες, που είχαν αρχικά αποκλειστεί να λάβουν τελικά το voucher διακοπών.

Η επέκταση αυτή ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των φετινών δικαιούχων στους 330.000 (από 300.000 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός), με την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να δρομολογεί την απαιτούμενη αύξηση των κονδυλίων.

Πώς θα γίνει η επιλογή και η ενημέρωση

Η διαδικασία για τους νέους τυχερούς θα είναι εξαιρετικά απλή και κυρίως αυτόματη, χωρίς να απαιτείται καμία νέα αίτηση ή ταλαιπωρία:

Σειρά κατάταξης: Το σύστημα θα αντλήσει αυτόματα τους πρώτους 30.000 επιλαχόντες βάσει της μοριοδότησης που έχει ήδη γίνει.

Ειδοποίηση: Μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές εγκρίσεις, οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), ενώ θα εκδοθεί και επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ.

Οι προορισμοί και οι παροχές του προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές ελαφρύνσεις στους εκδρομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και σε ακριτικά νησιά.

Συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν για τις διακοπές τους τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο ή τη Θεσσαλία (με εξαίρεση τις Σποράδες) δικαιούνται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Αντίστοιχα, το καθεστώς των πλήρως δωρεάν διακοπών ισχύει και για μια σειρά από νησιωτικούς προορισμούς, καθώς στη Ρόδο, την Κω, τη Λέρο, τη Χίο και τη Λέσβο παρέχονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, το πρόγραμμα καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις, με μια μικρή ωστόσο οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανάλογα με το κατάλυμα που θα επιλεγεί.

Παράλληλα, ως επιπλέον κίνητρο, όλοι οι ωφελούμενοι που θα ταξιδέψουν σε νησιωτικούς προορισμούς δικαιούνται και έκπτωση 25% στα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια.

Αντίστροφη μέτρηση για τα οριστικά αποτελέσματα στις Παιδικές Κατασκηνώσεις

Ωστόσο, οριακή είναι η κατάσταση για το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Κατατέθηκαν 150.000 αιτήσεις για μόλις 70.000 διαθέσιμες επιταγές

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, η εξέταση των ενστάσεων έχει ολοκληρωθεί και τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή.

Τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, καθώς η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, για τα παιδιά που θα επιλέξουν κατασκηνώσεις στη Βόρεια Εύβοια και τη Θεσσαλία, η διάρκεια διαμονής διπλασιάζεται και φτάνει τις 30 συνεχόμενες ημέρες (αντί για 15 που ισχύει για την υπόλοιπη χώρα), ως μέτρο στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες.