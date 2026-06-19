Στα 79,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι Servicers (Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – ΕΔΑΔΠ) στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέγεθος των δανείων αυτών —τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από τις ελληνικές τράπεζες σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού— παρουσίασε οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπου βρισκόταν στα 79,712 δισ. ευρώ.

Η ακτινογραφία των υπό διαχείριση δανείων

Η κατανομή των κόκκινων οφειλών ανά κατηγορία δανειολήπτη αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να εντοπίζεται στα νοικοκυριά (ιδιώτες), με τα επιχειρηματικά δάνεια να ακολουθούν.

Δάνεια προς Ιδιώτες & Νοικοκυριά (Σύνολο: 41,702 δισ. ευρώ)

Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» των χαρτοφυλακίων, σημειώνοντας συνολική μείωση κατά 13 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι δύο βασικές υποκατηγορίες κινήθηκαν με αντίθετες ταχύτητες:

Στεγαστικά Δάνεια: Διαμορφώθηκαν σε 25,133 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Καταναλωτικά Δάνεια: Κατέγραψαν αντίθετη, ανοδική πορεία, καθώς αυξήθηκαν κατά 45 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 16,242 δισ. ευρώ.

Επιχειρηματικά Δάνεια (Σύνολο: 27,800 δισ. ευρώ)

Το σύνολο των κόκκινων δανείων προς τις επιχειρήσεις υποχώρησε ελαφρώς από τα 27,869 δισ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου.

Η συντριπτική πλειονότητα αφορά τις Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ) με 27,798 δισ. ευρώ (μείωση 40 εκατ. ευρώ).

Από το ποσό αυτό, τα 9,648 δισ. ευρώ εντοπίζονται σε δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες συνεχίζουν να δέχονται σημαντικές πιέσεις.

Τα δάνεια προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχεδόν εκμηδενίστηκαν, αγγίζοντας μόλις το 1 εκατ. ευρώ.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (Σύνολο: 10,093 δισ. ευρώ)

Η κατηγορία αυτή κατέγραψε αξιοσημείωτη μείωση κατά 35 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποχωρώντας οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10,1 δισ. ευρώ.

Οι οφειλές, που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις κατέγραψαν θετική πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η ονομαστική αξία των συγκεκριμένων υπό διαχείριση δανείων παρουσίασε μείωση κατά 35 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται τελικά στα 10,093 δισεκατομμύρια ευρώ.