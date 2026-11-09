Παρά τις πολυετείς παρεμβάσεις και τα θεσμικά εργαλεία διαχείρισης, το ιδιωτικό χρέος παραμένει μια βαριά σκιά για την ελληνική οικονομία και χιλιάδες νοικοκυριά.

Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτυπώνουν το μέγεθος του αδιεξόδου, καθώς ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων οφειλών εξακολουθεί να υπερβαίνει το δυσθεώρητο ποσό των 72 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τους εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς οριστικής επίλυσης, καθώς μέχρι τον Ιούνιο του 2026 είχε ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μόλις το 22,1% του συνολικού χαρτοφυλακίου που χειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης για λογαριασμό των επενδυτικών ταμείων.

Η παγίδα της υποτροπής και τα «ευάλωτα» χαμηλά εισοδήματα

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο το χαμηλό ποσοστό των αρχικών διευθετήσεων, αλλά και η αδυναμία διατήρησής τους στον χρόνο.

Περισσότερες από τρεις στις δέκα ρυθμίσεις καταρρέουν λίγους μόλις μήνες μετά την υπογραφή τους, καθώς οι οφειλέτες διαπιστώνουν στην πράξη ότι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να εξυπηρετήσουν τις δόσεις.

Η συγκεκριμένη παθογένεια πλήττει κυρίως δανειολήπτες με περιορισμένα εισοδήματα, οι οποίοι όμως διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξιόλογης εμπορικής αξίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ύπαρξη επαρκούς εμπράγματης εξασφάλισης λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσφορά γενναίων «κουρεμάτων» από την πλευρά των πιστωτών, οδηγώντας συχνά σε μη ρεαλιστικούς όρους αποπληρωμής.

Το οικονομικό αδιέξοδο ενός 62χρονου συνταξιούχου

Χαρακτηριστικό της δομικής αυτής δυσκολίας είναι το παράδειγμα ενός 62χρονου συνταξιούχου με συνολικό χρέος 200.000 ευρώ, ο οποίος κατέχει ακίνητο εκτιμώμενης αξίας 250.000 ευρώ.

Καθώς η εξασφάλιση υπερκαλύπτει την απαίτηση, ο διαχειριστής δεν διαθέτει κανένα ουσιαστικό κίνητρο να προχωρήσει σε διαγραφή μέρους του κεφαλαίου.

Εάν η αποπληρωμή του ποσού οριστεί σε βάθος δεκαετίας, η μηνιαία επιβάρυνση εκτινάσσεται στα επίπεδα των 1.940 ευρώ, με ένα μέσο ενδεικτικό επιτόκιο της τάξης του 3,1%.

Για έναν πολίτη που διαβιεί με σύνταξη 900 ή 1.000 ευρώ μηνιαίως, ένα τέτοιο δοσολόγιο είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί, οδηγώντας μαθηματικά σε άμεση αθέτηση πληρωμών.

Το ηλικιακό όριο και η μεταφορά βαρών στη νέα γενιά

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η ηλικία του δανειολήπτη θέτει αντικειμενικά εμπόδια σε μια μακροχρόνια επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Ως μοναδική εναλλακτική διέξοδος για τη μείωση του μηνιαίου κόστους προβάλλεται συχνά η είσοδος των παιδιών ως συνοφειλετών ή εγγυητών, ώστε να αυξηθεί η διάρκεια της σύμβασης.

Μια τέτοια κίνηση, ωστόσο, απλώς μεταφέρει το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος και τον κίνδυνο απώλειας περιουσίας στην επόμενη γενιά, υπονομεύοντας το οικονομικό της μέλλον χωρίς να εξασφαλίζει την οριστική αποκατάσταση της βιωσιμότητας του νοικοκυριού.