Η Κομισιόν έδωσε τη δική της απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς, στα φάρμακα, τα φορτηγά και τα έπιπλα, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας στη δημοσιότητα κοινή δήλωση των δύο πλευρών ΕΕ- ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «οι ΗΠΑ προτίθενται να διασφαλίσουν άμεσα ότι ο δασμολογικός συντελεστής, ο οποίος αποτελείται από τον δασμό MFN («Most Favored Nation tariff», δηλαδή δασμός του πλέον ευνοούμενου κράτους) και τον δασμό που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962, που εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε μέτρα βάσει του άρθρου 232 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία, δεν θα υπερβαίνει το 15%».

Το σκεπτικό αυτό φαίνεται πως επικρατεί στους αξιωματούχους της ΕΕ, που βλέπουν στροφή των ΗΠΑ σε διάφορα ζητήματα, όπως το Ουκρανικό αλλά και τους δασμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως φαίνεται πως δεν ανησυχεί για τους νέους δασμούς και όπως δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, είναι «σαφές ότι το συνολικό ανώτατο όριο δασμών 15% για τις εξαγωγές της ΕΕ αποτελεί μια εγγύηση ότι δεν θα επιβληθούν υψηλότεροι δασμοί στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς. Η ΕΕ είναι ο μόνος εμπορικός εταίρος που έχει επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα με τις ΗΠΑ. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της κοινής δήλωσης, διερευνώντας παράλληλα περαιτέρω τομείς για απαλλαγές από δασμούς καθώς και ευρύτερη συνεργασία».

Πάντως πηγές της Κομισιόν τόνισαν σήμερα πως ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς είχε χθες συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του και πως το κλίμα ήταν καλό και ότι δεν τέθηκε το ζήτημα των νέων δασμών, με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ να αιφνιδιάζει και τις δύο πλευρές. Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το σημερινό σχόλιο αξιωματούχου της ΕΕ που δήλωσε ότι «ένα μόνο πρόσωπο αποφασίζει στις ΗΠΑ», τονίζοντας πως «ακόμα και αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι δεν θα ανατραπούν».