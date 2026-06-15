Με σοβαρά τεχνικά προβλήματα ξεκίνησε η πρεμιέρα του προγράμματος «Ανακαινίζω», καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια για τη λήψη της σχετικής επιδότησης, κατέρρευσε σχεδόν αμέσως μετά την ενεργοποίησή της.

Το «κρασάρισμα» του συστήματος αποδίδεται στη μαζική επισκεψιμότητα και την επακόλουθη υπερφόρτωση του δικτύου από χιλιάδες ενδιαφερόμενους που επιχείρησαν να εισέλθουν ταυτόχρονα για να εξετάσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης των εργασιών τους.

Η τρέχουσα λειτουργία της πλατφόρμας σηματοδοτεί την έναρξη του πρώτου σταδίου του προγράμματος, το οποίο έχει αποκλειστικά πληροφοριακό και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, εστιάζοντας στην έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τους ενδιαφερόμενους.

Η επίσημη φάση της υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στους πολίτες να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους και να προετοιμάσουν τους φακέλους τους.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ και θέτει ως κεντρικό στόχο την ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η φιλοσοφία της κρατικής ενίσχυσης εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στην αναβάθμιση και βελτίωση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές τους ως κύρια κατοικία, και αφετέρου στην παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση, επισκευή και επανένταξη στην αγορά ακινήτων που παραμένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα τα τελευταία χρόνια.