Έντονη δυσφορία και προβληματισμός επικρατούν στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια εξαιτίας των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων του ανανεωμένου ΟΣΔΕ από μεμονωμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι οι αργοί ρυθμοί των συγκεκριμένων γραφείων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη γενική ροή κατάθεσης των φακέλων σε πανελλαδική κλίμακα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των καθυστερήσεων.

Η πανελλαδική εικόνα και οι γεωγραφικές ανισότητες

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική διαδικασία προχωρά, καθώς έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 260.114 αιτήσεις, ενώ άλλες 167.920 παραμένουν σε προσωρινή κατάσταση. Συνολικά, στο σύστημα βρίσκονται περασμένες 428.034 δηλώσεις, την ώρα που οι εξουσιοδοτήσεις από την πλευρά των παραγωγών φτάνουν τις 485.826.

Ωστόσο, η εξέταση των τοπικών δεικτών αναδεικνύει χτυπητές γεωγραφικές ανισότητες. Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, οι πιο έντονες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην Κρήτη —με επίκεντρο τον νομό Ηρακλείου— καθώς επίσης στη Λάρισα, τη Φθιώτιδα και τις Σέρρες. Στον αντίποδα, υποδειγματική πρόοδος σημειώνεται στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, στον Έβρο, στη Μαγνησία, στη Βοιωτία και σε ολόκληρη την Ήπειρο.

Αρμόδια στελέχη επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και εβδομάδες, ενώ έχουν δοθεί εξαντλητικές διευκρινίσεις για όλα τα τεχνικά ζητήματα που έθεταν οι ίδιοι οι φορείς.

Υποψίες για εσκεμμένη κωλυσιεργία και κίνδυνος για τις πληρωμές

Η επίμονη άρνηση ορισμένων ΚΥΔ να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των φακέλων έχει σημάνει συναγερμό από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα επιτελικά στελέχη της ΑΑΔΕ. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ενισχύονται οι υποψίες ότι πίσω από τις καθυστερήσεις δεν κρύβεται απλή αδράνεια, αλλά ενδεχόμενη συνειδητή προσπάθεια υπονόμευσης του νέου ψηφιακού πλαισίου από μερίδα ιδιοκτητών γραφείων.

Το βασικό επιχείρημα των αρμοδίων είναι ότι θύματα αυτής της τακτικής πέφτουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι οποίοι πλήρωσαν για να διεκπεραιωθούν έγκαιρα οι υποθέσεις τους.

Στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχολίαζε χαρακτηριστικά ότι όταν αγρότες της ίδιας περιοχής δουν συναδέλφους τους να εισπράττουν τις επιδοτήσεις ενώ οι δικές τους αιτήσεις μένουν μετέωρες, θα αναζητήσουν άμεσα ευθύνες από τα ΚΥΔ με τα οποία συμβλήθηκαν.

Έλεγχοι σκοπιμότητας και αναζήτηση ευθυνών

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση διαμηνύει πως η υπόθεση δεν θα κλείσει με την καταβολή των ενισχύσεων. Όπως καθιστούν σαφές κυβερνητικοί παράγοντες, η συνολική στάση και οι επιδόσεις των φορέων υποβολής θα τεθούν υπό αυστηρό έλεγχο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε όσες περιπτώσεις στοιχειοθετηθεί εσκεμμένη καθυστέρηση ή προσπάθεια τορπιλισμού του συστήματος, θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές και πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς η εκπροσώπηση των αγροτών συνεπάγεται σαφείς επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυστηρή λογοδοσία.