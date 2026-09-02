Την παράταση και αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα της Λέσβου που υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Τα μέτρα στήριξης απευθύνονται ειδικότερα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο νησί στους τομείς της παραγωγής τυριών και των οπληφόρων ζώων προς σφαγή, τα οποία επλήγησαν από την εφαρμογή των απαραίτητων κτηνιατρικών περιορισμών για την ανάσχεση της νόσου.

Βάσει της απόφασης, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών με λήξη από τις 15 Μαρτίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνονται έως το τέλος του έτους.

Την ίδια χρονική περίοδο αναστέλλεται η πληρωμή των βεβαιωμένων και ήδη ληξιπρόθεσμων στις 15 Μαρτίου 2026 οφειλών, ενώ οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν εντός αυτού του διαστήματος μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος ρύθμισης.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες (07:00-20:00) ή ψηφιακά όλο το 24ωρο.