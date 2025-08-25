Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι κάποιος που έως και πέρσι «αισθανόταν» αγρότης ή κτηνοτρόφος και ζητούσε ενίσχυση για τη μείωση του κόστους παραγωγής του, εφέτος αποφάσισε να μην υποβάλλει την σχετική αίτηση για να επιδοτηθεί εκ νέου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι στιγμή οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που έχουν κατατεθεί είναι τουλάχιστον 100.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Προφανώς και όλοι αυτοί δεν εγκατέλειψαν τον μάταιο τούτο κόσμο. Κάτι άλλο συμβαίνει.

Προφανώς, είναι μια έμμεση παραδοχή της εμπλοκής, ορισμένων πολλών τουλάχιστον, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διασπάθιση Κοινοτικού χρήματος.

Μην υποβάλλοντας αίτηση προσπαθούν να καλυφθούν και να εξαφανίσουν το αποτύπωμά τους στο σύστημα διαχείρισης επιδοτήσεων.

Πότε λήγει η σχετική προθεσμία για τις επιδοτήσεις

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 και όπως ανέφεραν στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνιστούν στους παραγωγούς και τους φορείς υποστήριξης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεών τους.

Τσιάρας: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους παραγωγούς

Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές «με πολύ υψηλή συχνότητα, ώστε να ανακουφιστεί ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σημείωσε πως οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει καθυστέρηση στις πληρωμές και διαβεβαίωσε ότι «δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους».

Προανήγγειλε ότι «μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν αποτελέσματα που θα δρομολογήσουν την επιστροφή όλων των χρημάτων που κάποιοι κατάφεραν να πάρουν παράνομα», εκμεταλλευόμενοι «τρύπες» του συστήματος, και υπογράμμισε ότι με τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ θα υπάρξει «μια διαφορετική συνθήκη σε επίπεδο πραγματικών ελέγχων».

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση είχε ξεκινήσει «πολύ καιρό νωρίτερα» τη διαδικασία ανασυγκρότησης του Οργανισμού Πληρωμών, πριν ακόμη φτάσει στη Βουλή η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπε, «είναι μια προσπάθεια να φέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας» και ήδη έχει συσταθεί ειδική ομάδα με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και στελέχη του Υπουργείου, που ελέγχει «όλες τις λεγόμενες ύποπτες επιδοτήσεις».

Αναφορικά με την ευλογιά και την εκρίζωσή της είπε ότι απαιτείται απόλυτη συνεργασία όλων, των κτηνοτρόφων, των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς «είναι εθνικής σημασίας να συνεργαστούμε όλοι και να αφήσουμε την ευλογιά πίσω μας».

Ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για εντατικοποίηση ελέγχων σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Περιφέρειες, ενώ προειδοποίησε ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων, σημειώνοντας ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφία στη χώρα μας. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος».

Τέλος, μιλώντας για τις εκτεταμένες πυρκαγιές, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έκανε γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να τυποποιηθούν διαδικασίες για την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων.

«Είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας και υποχρέωση της Κυβέρνησης να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα από τις φωτιές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ξεκαθαρίστηκαν οι αρμοδιότητες και δρομολογούνται τα απαραίτητα βήματα για να δοθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χείρα βοηθείας στους πληγέντες».