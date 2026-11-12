Οικονομική «ανάσα» συνολικού ύψους έως 53.773.996 ευρώ θεσπίζεται για τους κτηνοτρόφους της χώρας που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη βόσκηση και να διατηρήσουν τα κοπάδια τους σε σταβλικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την ανάσχεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, στοχεύει στην άμεση αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών, οι οποίοι είδαν το κόστος διατροφής των ζώων τους να εκτοξεύεται λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού.

«Με τη νέα ενίσχυση, συνολικού ύψους 53,77 εκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν ή να διακόψουν τη βόσκηση των ζώων τους. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη.

Το ίδιο αδιαπραγμάτευτη είναι και η υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς, με συγκεκριμένα μέτρα και διαθέσιμους πόρους», τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά της ενίσχυσης

Δικαιούχοι του μέτρου είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι των Περιφερειακών Ενοτήτων που ορίζονται στην ΚΥΑ και εφάρμοσαν μέτρα εγκλεισμού των ζώων τους λόγω της ευλογιάς κατά τη διάρκεια του 2026, καθώς και οι αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που προχώρησαν σε εγκλεισμό λόγω του αφθώδους πυρετού.

Το ύψος της οικονομικής στήριξης κλιμακώνεται ανάλογα με το είδος του ζώου και τη γεωγραφική ζώνη, φτάνοντας τα 6 ευρώ ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο στις Περιφερειακές Ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ και τα 14 ευρώ ανά ζώο στις περιοχές του Παραρτήματος ΙΙΙ. Για τους βοοτρόφους, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο ηλικίας κάτω των έξι μηνών και εκτοξεύεται στα 120 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο ηλικίας έξι μηνών και άνω.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβουν την αποζημίωση, οι παραγωγοί θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που βασίζονται στα επίσημα μητρώα. Ειδικότερα, απαιτείται η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) για το 2025, καθώς και η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το ίδιο έτος. Επιπλέον, για τους αιγοπροβατοτρόφους τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η παράδοση γάλακτος σε μεταποιητικές μονάδες κατά το 2025, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα γίνει η πληρωμή

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, από τις 19 Νοεμβρίου έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ και θα μπορούν να βλέπουν απευθείας στην πλατφόρμα το μέγιστο ποσό που δικαιούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση είναι οι κτηνοτρόφοι να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Τα χρήματα θα καταβληθούν απευθείας στους παραγωγούς και η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, χωρίς να συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς.