Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου παραμένει σε αναβρασμό, με τους Συνεταιρισμούς και τους Αγροτικούς Συλλόγους της Δυτικής Λέσβου να υψώνουν «τείχος» προστασίας απέναντι στην πρακτική της θανάτωσης ολόκληρων κοπαδιών, λόγω του αφθώδους πυρετού.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στην Άντισσα, το βράδυ της Κυριακής 19/4, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να περάσουν στην ενεργό δράση.

Σήμερα, Δευτέρα, προχώρησαν σε επιτυχημένη παρέμβαση στην περιοχή της Φίλιας, για να αποτρέψουν τη σφαγή ενός ακόμη κοπαδιού στο οποίο εντοπίστηκε κρούσμα.

Παράλληλα, οι κάτοικοι του Μεσότοπου έχουν ήδη μπλοκάρει τις εισόδους της περιοχής τους, επιτρέποντας στους κτηνιάτρους να πραγματοποιούν μόνο αιμοληψίες και όχι θανατώσεις ζώων.

Εκτός από την ματαίωση των μαζικών σφαγών οι κτηνοτρόφοι του νησιού ζητούν και ειδικό πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου.

Ο αρμόδιος Υπουργός απαντά με τέσσερα μέτρα στήριξης και αποφεύγει να πάρει έστω και θέση στο καθολικό πλέον αίτημα μαζικών εμβολιασμών για την αποτροπή της καταστροφής της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Για τα εμβόλια άφησε τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα να δηλώσει αμφίσημα ότι «δεν είναι ακόμη η ώρα». Δηλαδή, ο υπηρεσιακός μηχανισμός δεν αποκλείει τους εμβολιασμούς για τον αφθώδη πυρετό, αλλά κάτι… περιμένει.

Ειδικότερα, από τέσσερις άξονες αποτελείται το ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Οι άξονες όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς αποτελούνται από:

* Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, με κάλυψη ανά ζώο βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

* Αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος, που φτάνουν τα 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών, και τα 35 ευρώ για νεότερα ζώα, ή ζώα αναπαραγωγής.

* Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω καθεστώτος de minimis για τους κτηνοτρόφους εντός ζωνών περιορισμού.

* Ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των περιοριστικών μέτρων, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός, στόχος των παρεμβάσεων είναι η άμεση και ουσιαστική στήριξη των παραγωγών, όχι μόνο για τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και για τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Κεντρικό στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. «Αν δεν χτίσουμε ισχυρή ασπίδα βιοασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα δεν θα λειτουργήσουν», σημείωσε και υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας, όπως η παρεμπόδιση των κτηνιατρικών ελέγχων.

Παράλληλα ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λέσβο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη κρίση με τοπικές, εθνικές, αλλά και δυνητικά ευρωπαϊκές διαστάσεις.

«Διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση, με πολλά διακυβεύματα και χωρίς περιθώρια λαθών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τον χειρισμό της ελληνικής κυβέρνησης στο νησί.

Την ίδια στιγμή, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ευθύνες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ότι επανειλημμένες προειδοποιήσεις του αρμόδιου Υπουργείου αγνοήθηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Είναι ώρα μάχης και κρίσης και οφείλουμε να τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε.

Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Λέσβος, εκτός από τη μετάβαση των 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα ενισχυθεί με επιπλέον 13 στρατεύσιμους κτηνιάτρους, ενώ 7 ακόμη θα αποσταλούν σε γειτονικές περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο νησί έχουν καταγραφεί 43 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 54 εκτροφές, ενώ έχουν θανατωθεί 9.439 αιγοπρόβατα και 257 βοοειδή στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 11.652 αιμοληψίες και έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά περισσότερα από 21.000 δείγματα.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εμβολιασμού, η αρμόδια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Μαίρη Γιαννιού ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή.

Όπως σημειώθηκε, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της επιτήρησης και η εκρίζωση της νόσου, ενώ ο εμβολιασμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά, και όχι ως άμεση λύση.

Τέλος, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, σημείωσε ότι στον Έβρο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις Περιφέρειες.