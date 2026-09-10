Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2024, φτάνοντας στα 8.910 εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζοντας ετήσια μείωση της τάξης του 3,7% σε σύγκριση με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τη συνολική τους βαρύτητα στην εγχώρια οικονομία, καθώς αποτέλεσαν το 9,4% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της χώρας, ποσοστό μειωμένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της συνεισφοράς, καταβάλλοντας συνολικά 5.815 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 65,3% του συνόλου.

Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν 3.095 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το υπόλοιπο 34,7% των περιβαλλοντικών φόρων.

Τη μερίδα του λέοντος συνέχισαν να κατέχουν οι φόροι ενέργειας, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στα 7.227 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας πτώση 4,2% σε ετήσια βάση.

Οι συγκεκριμένοι φόροι αντιπροσώπευσαν το 81,1% των συνολικών περιβαλλοντικών εσόδων.

Στην κατηγορία αυτή, οι επιχειρήσεις κατέβαλαν 5.199,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με 2.027,7 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1.653 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση κατά 1,7% συγκριτικά με το 2023 και αποτελώντας το 18,6% του συνόλου.

Σε αντίθεση με την ενέργεια, στους φόρους μεταφορών τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είχαν τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι με 1.038,8 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 614,2 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλαν οι οικονομικοί κλάδοι.

Τέλος, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 30 εκατομμύρια ευρώ και αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Στην κατηγορία αυτή, τη συντριπτική πλειονότητα κατέβαλαν τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι με 28,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παραγωγικοί κλάδοι συνεισέφεραν μόλις 1,5 εκατομμύριο ευρώ.