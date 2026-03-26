H ανακοίνωση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, από 1η Απριλίου 2026, είναι προφανώς ένα θετικό και αναγκαίο μέτρο, επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται από την Συνομοσπονδία:

Η ενίσχυση των αποδοχών των μισθωτών, αποτελεί ζητούμενο για την κοινωνία και την οικονομία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να ασκεί σημαντικές πιέσεις στα νοικοκυριά.

Ωστόσο, η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων, όσο και τις αντοχές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Στο σημερινό περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθίσταται αναγκαία η λήψη επαρκών μέτρων στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, υπάρχει ορατός κίνδυνος οι αυξήσεις στους μισθούς να εξανεμιστούν από τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις να βρεθούν αντιμέτωπες με περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται αναγκαία η μείωση των φορολογικών και άλλων βαρών, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και όποιων κεφαλικών φόρων είναι σε ισχύ, ο αποτελεσματικός έλεγχος των τιμών, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την συγκράτηση των τιμών καυσίμων και ενέργειας.

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει τη σταθερή της θέση ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να επανέλθει στο πεδίο της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία αυτή, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο επαναφοράς στην θεσμική κανονικότητα.