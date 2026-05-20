Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) ξεκινάει σε λιγότερο από έναν μήνα μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου και θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας.

Το εγχείρημα του νέου Μητρώου ανέλυσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, στο 4ο Συνέδριο Real Estate των Capital.gr και Forbes, με θέμα «Νέα Εποχή για την Αγορά Ακινήτων – Ευκαιρίες & Προκλήσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσικλή, στόχος είναι η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα αποκτά πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών.

Τι είναι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων; Όπως εξήγησε ο κ. Πιτσιλής, το νέο μητρώο θα συνενώνει το σύνολο της ιδιοκτησιακής πληροφορίας γύρω από κάθε ακίνητο, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας.

Για δεκαετίες, η εικόνα των ακινήτων στην Ελλάδα ήταν διάσπαρτη και κατακερματισμένη. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες υποχρεώνονταν να δηλώνουν ξανά και ξανά τα ακίνητά τους, άλλοτε στην εφορία μέσω Ε9, E2 ή myProperty, άλλοτε στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο για μεταγραφή, άλλοτε στους δήμους για οικοδομικές άδειες.

Αγροτικά και βιομηχανικά ακίνητα περνούσαν συνεχώς από πολλούς φορείς και βάσεις δεδομένων, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο δίκτυο που δεν επικοινωνούσε μεταξύ του, με αποτέλεσμα διαφορετικές «εικόνες» ακινήτων που σπάνια ταυτίζονταν.

ΜΙΔΑ: Τι καλούνται να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και, αν κριθεί απαραίτητο, να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους, για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο.

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας από το είδος και την επιφάνεια μέχρι τη χρήση του (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο).

Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, πάνω από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να κάνουν είσοδο στη νέα ενοποιημένη βάση δεδομένων. Κάθε ιδιοκτήτης, συνδεόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο myAADE, θα δει να εμφανίζονται αυτόματα όλα τα ακίνητά του.

Αρχικά, για καθένα ξεχωριστά θα βλέπει ​στην οθόνη τού υπολογιστή του παράλληλα τρεις​ ξεχωριστές καρτέλες​, προσυμπληρωμένες με στοιχεία που τον αφορούν για να ελέγξει και να επιλέξει τι τελικώς ισχύει.

Στη μία θα βρίσκει τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί στην εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση), σε άλλη​ θα δει την εικόνα βάσει Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα), ενώ σε τρίτη θα βρει τα ​ ​δεδομένα από άλλες πηγές ​από όπου η ΑΑΔΕ​ αντλεί πληροφόρηση -και οι οποίες σταδιακά στα επόμενα χρόνια θα εμπλουτίζονται συνεχώς μέσω διασύνδεσης με περισσότερες.​

Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης καλείται να συσχετίσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), -δηλαδή τον 11ψήφιο ​μοναδικό κωδικό που αποδίδεται από την ΑΑΔΕ σε κάθε ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9- με τον 12ψήφιο ​μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) τον οποίο αποκτά το ακίνητο κατά τη κτηματογράφηση.

Η πλατφόρμα θα επισημαίνει στον ιδιοκτήτη πού υπάρχουν αποκλίσεις κατά την αντιστοίχιση και εκείνος θα επιλέγει ποια στοιχεία είναι ορθά, καταχωρίζοντας τη διόρθωση.

Ποια στοιχεία δηλώνονται στο ΜΙΔΑ

Για κάθε ακίνητο πρέπει να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά του, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του (κατηγορία, επιφάνεια, τεχνικά στοιχεία).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα: στο ΜΙΔΑ θα αποκαλυφθούν διαφορές από δηλώσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει σε φορολογικές δηλώσεις Ε9/ΕΝΦΙΑ, στο Κτηματολόγιο, σε ρυθμίσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης, στους δήμους κ.λπ.

Επιπλέον θα απαιτηθεί έλεγχος στα στοιχεία που αντλούνται από άλλους δημόσιους φορείς, όπως αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.

Κρίσιμη θεωρείται η ορθή δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική και ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιλέξει πάνω από 60 διαφορετικές περιπτώσεις (βιομηχανικές, αγροτικές, οικιστικές κ.ά.). Κάθε ακίνητο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ρητά ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο (σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), κενό, δωρεάν παραχωρούμενο, επαγγελματικός χώρος, καλλιεργούμενη έκταση κλπ.

Αν το ακίνητο δηλώνεται ως μισθωμένο, θα πρέπει να καταγραφούν και τα στοιχεία του μισθωτή, το ποσό του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος μίσθωσης. Τυχόν ασυμφωνίες με φορολογικά δεδομένα θα επισημαίνονται αυτόματα. Ωστόσο προβλέπεται ιδιαίτερη ελαστικότητα -στην αρχή τουλάχιστον- καθώς παράλληλα «τρέχουν» και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών προς την ΑΑΔΕ, όπως δηλώσεις εισοδημάτων 2025 ή του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο από 1ης Απριλίου πρέπει να καταβάλλονται τα ενοίκια.