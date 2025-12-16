Έξι επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026.
Ειδικότερα:
- Θεσπίζονται νέα κίνητρα για την ανακαίνιση παλαιών κλειστών κατοικιών που θα καλύπτουν την σχετική δαπάνη έως και κατά 90%.
- Επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, που αναγκάζονται να αναζητήσουν κατοικία μακρυά από την έδρα τους.
- Εκπονούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης κατοικιών, ακριβώς για να καλύψουν ανάγκες υπαλλήλων του κράτους που μετακινούνται.
- Επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα επιβάλλεται αυτόματη διαγραφή από το σχετικό μητρώο όσων ακινήτων μεταβιβάζονται.
- Φοροαπαλλαγή για νέα σπίτια που εντάσσονται στην αγορά ενοικίων από εταιρείες.
- Κατάργηση γραφειοκρατικών περιορισμών για την μετατροπή παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε συγκροτήματα κατοικιών.
