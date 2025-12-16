Έξι επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026.

Ειδικότερα:

  1. Θεσπίζονται νέα κίνητρα για την ανακαίνιση παλαιών κλειστών κατοικιών που θα καλύπτουν την σχετική δαπάνη έως και κατά 90%.
  2. Επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, που αναγκάζονται να αναζητήσουν κατοικία μακρυά από την έδρα τους.
  3. Εκπονούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης κατοικιών, ακριβώς για να καλύψουν ανάγκες υπαλλήλων του κράτους που μετακινούνται.
  4. Επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα επιβάλλεται αυτόματη διαγραφή από το σχετικό μητρώο όσων ακινήτων μεταβιβάζονται.
  5. Φοροαπαλλαγή για νέα σπίτια που εντάσσονται στην αγορά ενοικίων από εταιρείες.
  6. Κατάργηση γραφειοκρατικών περιορισμών για την μετατροπή παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε συγκροτήματα κατοικιών.
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #επιπλέον μέτρα #κρίση στέγασης #μέτρα #Μητσοτάκης #στέγη