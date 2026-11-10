Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, το οποίο φέτος είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ σε οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες κλιματικές ανάγκες.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή καμία νέα εγγραφή.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο myAADE και τι απαιτείται

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές, Δημοφιλείς Εφαρμογές και myΘέρμανση, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα, καθώς και το καθεστώς χρήσης του ακινήτου, δηλαδή αν πρόκειται για ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη οικία.

Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή παραχώρησης απαιτούνται επίσης τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των χρημάτων είναι η ύπαρξη ενεργού και δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, όπου ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Επιλέξιμα καύσιμα και ποσά αναφοράς

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για ένα μόνο επιλέξιμο είδος καυσίμου ανά δικαιούχο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα καυσόξυλα, το πέλετ, η τηλεθέρμανση και το φωτιστικό πετρέλαιο ή μπλε κηροζίνη.

Για την επιδότηση ρεύματος απαιτείται ενεργή παροχή στην κύρια κατοικία, εξαιρώντας ωστόσο τους ενταγμένους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Παράλληλα, για τα καυσόξυλα και το πέλετ εφαρμόζονται συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί βάσει πληθυσμού και κλιματικού συντελεστή.

Τα βασικά ποσά αναφοράς διαμορφώνονται στα 380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, στα 360 ευρώ για το πέλετ, στα 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, στα 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και στα 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το υγραέριο και την μπλε κηροζίνη.

Σε αυτά τα ποσά προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για την πλειονότητα των νοικοκυριών η ανώτατη ενίσχυση φτάνει τα 1.040 ευρώ, σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες ανέρχεται στα 1.300 ευρώ, ενώ στους πιο ορεινούς και ψυχρούς οικισμούς αγγίζει τα 1.560 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν ίδια με την προηγούμενη περίοδο.

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται σε 16.000 ευρώ για τους άγαμους, 24.000 ευρώ για τους έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, και 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το ανώτατο όριο αντικειμενικής αξίας είναι 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 260.000 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Από το επίδομα αποκλείονται τα φιλοξενούμενα πρόσωπα, τα εξαρτώμενα μέλη και όσοι δηλώνουν επαγγελματική στέγη ως κύρια κατοικία.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση

Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία, καθώς ο διαχειριστής οφείλει πρώτα να καταχωρίσει το προφίλ της πολυκατοικίας στο σύστημα, αναγράφοντας τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι ένοικοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Επιπλέον, τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ που συνδέθηκε με το κτήριο για να ολοκληρωθούν οι σχετικές διασταυρώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και η προκαταβολή

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Η προκαταβολή θα πληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, αποτελώντας το 60% του περσινού επιδόματος για τους παλαιούς δικαιούχους και το 50% του εκτιμώμενου ποσού για τους νέους, υπολογισμένα με την αύξηση του 30% και με κατώτατο πλαφόν τα 80 ευρώ.

Η δεύτερη καταβολή θα ακολουθήσει έως τις 28 Μαΐου 2027 κατόπιν ελέγχου των παραστατικών αγοράς, ενώ η τρίτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Ιουλίου 2027 αποκλειστικά για όσους κάνουν χρήση φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή ρεύματος.