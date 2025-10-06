Δήλωση του Νίκου Παππά, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού:

«1,6 δισ. παραπάνω ΦΠΑ, 1,2 δισ. περισσότεροι άμεσοι φόροι και μείωση δαπανών για να βγουν τα θηριώδη πλεονάσματα της Ν.Δ.»

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει να εφαρμόζει μνημόνιο χωρίς … μνημόνια.

Υπερφορλογεί τα νοικοκυριά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αφήνει σχεδόν αφορολόγητα τα μερίσματα των πλούσιων συμπολιτών μας.

Δεν μειώνει τον ΦΠΑ -αντιθέτως προβλέπει αύξηση των εσόδων του- και δεν αναμορφώνει τις φορολογικές κλίμακες με τρόπο που θα ευνοούνται περισσότερο οι πολλοί, ώστε να συνεχίσει να χτίζει θηριώδη πλεονάσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2025 προβλέπεται υπερπλεόνασμα 3,3 δισ. ευρώ.

Για το 2026, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προβλέπει:

• 1,6 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ.

• 1,2 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος (σε σχέση με το 2024), παρά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για μείωση των συντελεστών.

• 6,2% μείωση των δαπανών σε μονάδες του ΑΕΠ (σε σχέση με το 2021).

• 2,4% ανάπτυξη, αισιοδοξία που δεν συμμερίζεται απόλυτα η Κομισιόν. Μια ανάπτυξη που αφορά λίγους.

Η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική πολιτική, μια οικονομική πολιτική για τους πολλούς. Με φορολογική δικαιοσύνη, με ελάφρυνση όσων επιβαρύνονται υπέρμετρα, με σωστή και δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.