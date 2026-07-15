Σημαντική ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων δίνει η διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφει πλειάδα αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας, ανοίγει ο δρόμος για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακόμη περισσότερων ακινήτων που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός αγοράς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος, με συνολικά μέτρα που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και στοχεύει στην άμεση αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας.

Οι βασικότερες αλλαγές εστιάζουν στη διευκόλυνση των προϋποθέσεων ιδιοκτησίας και χρήσης.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τη συμμετοχή μειώνεται δραστικά από το 50% στο 20% ή και μεγαλύτερο, επιτρέποντας πλέον και σε συνιδιοκτήτες με μικρότερα μερίδια να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα.

Παράλληλα, διπλασιάζεται το ανώτατο όριο κατανάλωσης ρεύματος για τις κλειστές κατοικίες που δεν έχουν δηλωθεί επίσημα ως διακοπείσες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πλέον, το όριο αυτό διαμορφώνεται στις 100 kWh συνολικά για τη διετία 2024 και 2025, βάσει των μετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 2% της μέσης κατανάλωσης μιας τυπικής ελληνικής κατοικίας

Για το τρέχον έτος, από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η καταγεγραμμένη κατανάλωση θα υπολογίζεται αναλογικά με βάση το ίδιο αυξημένο όριο.

Η ανταπόκριση των πολιτών στη δράση είναι ήδη εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ειδική πλατφόρμα ξεπερνούν τις 250.000.

Η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία σχεδιάστηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Σημαντική αλλαγή φέρνει η απόφαση και στα χρονοδιαγράμματα, καθώς η προθεσμία για την έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας μέσω του anakainisi.gov.gr ή του gov.gr παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 αποκλειστικά για τα κλειστά ακίνητα. Αντίθετα, για τα ανοιχτά ακίνητα η προθεσμία παραμένει σταθερή για τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε επόμενο στάδιο, οι δικαιούχοι που έχουν εξασφαλίσει τη βεβαίωση θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τελική χρηματοδότηση των εργασιών σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η δράση αυτή, πέρα από την προφανή οικονομική στήριξη, φιλοδοξεί να επαναφέρει ανενεργά σπίτια στην αγορά ενοικίων, να μειώσει το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, αποδεικνύοντας τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ.