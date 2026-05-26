Μετάβαση σε μια νέα, πιο επιθετική εποχή ελέγχων σηματοδοτεί η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αναβαθμίσει ριζικά το ψηφιακό της οπλοστάσιο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας, εξελιγμένης «γραμμής» και πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών, η οποία θα τροφοδοτεί απευθείας τη νεοσύστατη, ειδική ελεγκτική ομάδα «ΔΕΟΣ».

Στο στόχαστρο η παραοικονομία

Η νέα εφαρμογή, η οποία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κεντρικό υποδοχέα πληροφοριών για τη δίωξη των σοβαρότερων μορφών οικονομικού εγκλήματος. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, κρίσιμα στοιχεία που αφορούν:

Φοροδιαφυγή και Μαύρο Χρήμα: Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Λαθρεμπόριο με ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως τα καύσιμα, τα καπνικά και τα αλκοολούχα ποτά.

Διαφθορά με καταγγελίες που αφορούν ακόμα και φαινόμενα αυθαιρεσίας ή επίορκων υπαλλήλων.

Η ανάγκη για την αναβάθμιση του συστήματος κρίθηκε επιβεβλημένη, αν αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαχειρίζονται οι αρχές. Μόνο κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι καταγγελίες των πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις άγγιξαν τις 41.354.

Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό φιλτράρισμα

Η ειδοποιός διαφορά του νέου μηχανισμού δεν έγκειται μόνο στην υποβολή, αλλά κυρίως στην αξιοποίηση των πληροφοριών. Κάθε καταγγελία που θα φτάνει στη νέα γραμμή δεν θα μένει στα συρτάρια, αλλά θα περνά από ένα αυστηρό «κόσκινο» αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου.

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων με τραπεζικά δεδομένα και κινήσεις λογαριασμών, τελωνειακές βάσεις δεδομένων, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και πληροφορίες από διεθνείς και ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας (high risk) θα διαβιβάζονται άμεσα στα στελέχη της ομάδας ΔΕΟΣ για την άμεση έκδοση εντολών ελέγχου.

Έλεγχοι με Drones, σκάφη και Κινητές Ομάδες

Η ψηφιακή αναβάθμιση της πλατφόρμας θα πλαισιωθεί και από εντατικοποίηση των φυσικών ελέγχων στον δρόμο και την αγορά. Οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου (ΚΟΕ) έχουν λάβει εντολή για τη διενέργεια 14.500 επιχειρήσεων δίωξης σε όλη την επικράτεια.

Οι έλεγχοι αυτοί, εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια, θα επιστρατεύσουν και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως drones και επιχειρησιακά σκάφη, με σκοπό να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο στην πηγή του, στα λιμάνια και στις εθνικές οδικές αρτηρίες, αλλά και να εντοπιστούν παραβάσεις σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα παραποιημένα προϊόντα και οι παράνομες διακινήσεις αγαθών.