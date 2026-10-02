Με κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ, μετατίθενται οι ημερομηνίες συμμόρφωσης για την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων, καθώς και για την απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στο ψηφιακό Μητρώο Δεξαμενών.

Οι νέες προθεσμίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ομαλής προσαρμογής των συστημάτων για την πλήρη τεχνική εφαρμογή των μέτρων και την αξιοπιστία των δεδομένων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών, η προθεσμία για τα δημόσια πρατήρια καυσίμων ορίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2027 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ για την υπόλοιπη επικράτεια εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά πρατήρια, η αντίστοιχη προθεσμία διαμορφώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 για όλη τη χώρα.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά κατόχους πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, εγκαταστάτες συστημάτων, κατασκευαστές λογισμικού, διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών, καθώς και κάθε αρμόδια δημόσια αρχή ελέγχου.

Για το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης, η προθεσμία για την ηλεκτρονική απογραφή και την καταχώριση των στοιχείων δεξαμενών καθορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η υποχρέωση αυτή αφορά κατόχους άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων, διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης και εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 – 20:00), είτε ψηφιακά 24/7 μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας τις σχετικές διαδρομές για τα συστήματα εισροών-εκροών και το Μητρώο Δεξαμενών.