Στον καθορισμό πρόσθετων ενδείξεων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των πραγματικά αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1129/2026), από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του πελάτη, καθώς και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).

Κατά συνέπεια, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν πλέον θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αγοράς καυσίμων.

Η νέα αυτή ρύθμιση στόχο έχει να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων, αποτρέποντας αποτελεσματικά φαινόμενα έκπτωσης εξόδων από μη πραγματικά συμβαλλόμενες οντότητες, όπως επιχειρήσεις, εταιρείες και επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521).

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00 με 20:00, είτε ψηφιακά σε 24ωρη βάση μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας τη διαδρομή «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA» και στη συνέχεια «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)».